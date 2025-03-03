Не увидим ее еще 600 000 лет: появилась последняя фотография главной кометы 2025 года (фото)

Самая яркая комета этого года под названием C/2024 G3 сейчас удаляется от Солнца и летит к краю Солнечной системы.

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Комета C/2024 G3, которую некоторые ученые называют главной кометой 2025 года, пока что является самой яркой кометой в этом году. Ее обнаружили в апреле 2024 года и предварительные оценки показывали, что она впервые приближается к Солнцу за 135 – 160 тысяч лет. Затем оценки были изменены и оказалось, что этот ледяной объект в январе 2025 года впервые приблизился к Солнцу за примерно 600 000 лет. В конце февраля астрономы с помощью наземного телескопа SOAR сделали последнюю фотографию кометы C/2024 G3, которая покидает внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы снова вернуться на ее окраины, пишет Live Science.

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Комета C/2024 G3 достигла перигелия или ближайшей к Солнцу точки на своей орбите 13 января 2025 года. В этот момент она находилась на расстоянии примерно 13 млн км от Солнца. Тогда звездная величина кометы достигла минус 3,8, а это значит, что она была очень ярким объектом, видимым с Земли. Для сравнения звездная величина самой яркой планеты, видимой с Земли, Венеры, достигает минус 4,8. Пока что считается, что C/2024 G3 является самой яркой кометой этого года и некоторые ученые называют ее даже главной кометой 2025 года.

После сближения с Солнцем комета начала немного распадаться под влиянием тепла Солнца, ведь это ледяной объект, а потому у нее были видны яркая кома (газовая оболочка ядра кометы) и сразу два кометных хвоста. Сейчас комета выглядит уже не такой яркой, ведь она удаляется от нас. Считается, что эта комета должна вернуться обратно к Солнцу, если не распадется на пути, только через 600 000 лет. Сейчас звездная величина кометы составляет плюс 8, а это значит, что она очень тусклая. Чем ниже звездная величина, тем ярче выглядит космический объект.

Комета C/2024 G3. Считается, что эта комета должна вернуться обратно к Солнцу, если не распадется на пути, только через 600 000 лет Фото: Live Science

На снимке кометы, которая летит на фоне звезд, видно, что ее внешний вид изменился после сближения с Солнцем. Одной из самых заметных особенностей является испаренный материал ледяного твердого ядра кометы. Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается, и ее ледяной материал превращается из твердого в газообразный. Этот процесс создает длинные хвосты и кому.

На снимке видна кома кометы, которая скрывает ядро. Видны также два хвоста, выходящих из ядра. Пылевой след, состоящий из более тяжелых частиц пыли, которые освещаются отраженным солнечным светом, составляет верхний хвост. Нижний хвост состоит из газов, которые светятся от ионизации. Этот хвост указывает в другом направлении, чем первый, потому что на него влияет магнитное поле Солнца.

Как уже писал Фокус, первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе. Компания AstroForge работает над тем, чтобы решить проблему с космическим аппаратом Odin, пока не стало слишком поздно.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что космические корабли должны быть более грязные, чтобы астронавты оставались здоровыми. Казалось бы, логично поддерживать стерильную среду на космическом корабле или орбитальной станции, но оказывается это негативно влияет на здоровье астронавтов.