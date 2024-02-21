Последствия для всех будут разными: врачи рассказали, чем грозит передозировка солью

Соль является популярной добавкой в огромном количестве блюд, но ученые давно определили норму ее потребления, которую не стоит превышать, впрочем, это относится не ко всем людям, говорят врачи.

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Научная шумиха вокруг соли и ее пользы для нас продолжает набирать обороты и на полках многих супермаркетов все чаще появляются продукты с низким содержанием натрия. Но эта жаркая тема дискуссий не так проста, как может показаться на первый взгляд и имеет множество нюансов. Эксперты в области сердца и здоровья рассказали сколько соли нам нужно, чем чреват ее переизбыток, и в каких ситуациях ее можно потреблять больше нормы, пишет HuffPost.

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Начать нужно с самого очевидного и не менее важного факта: соль действительно нужна нашему организму. Она нужна не только для придания вкуса картофелю фри; соль играет важнейшую роль в укреплении нашего здоровья. По словам доктора Колумба Батиста, крупного специалиста в области кардиологии, соль необходима нашему организму просто для нормального функционирования. Она помогает сокращать мышцы, поддерживает баланс жидкости в организме и обеспечивает правильные сигналы, посылаемые нервами и без нее мы бы попросту не смогли нормально существовать.

Но сколько соли нам действительно нужно? Доктор Ниека Голдберг, кардиолог, говорит, что здоровые взрослые люди могут обходиться всего 500 миллиграммами в день — это примерно четверть чайной ложки. Однако она и Американская ассоциация сердца советуют не превышать 2300 миллиграммов в сутки, а если есть возможность, то стоит употреблять ее меньше этого значения. К сожалению, по ее словам, большинство из нас потребляет ее гораздо больше, во многом благодаря переработанным продуктам.

Слишком большое количество соли может привести к целому списку проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца и даже рак желудка. Это очень серьезно. Но помимо негативных эффектов на наш организм, соль также обладает некоторым коварным неравенством в отношении определенной группы людей. Так, не всем нужно быть начеку в отношении ее потребления. Для людей с крепким здоровьем и отсутствием проблем с давлением избыток соли может вовсе не иметь большого значения.

Если же вы сомневаетесь, стоит ли вам сокращать потребление соли, посоветуйтесь с врачом, особенно если у вас наблюдается высокое давление или больные почки. Сократить потребление соли простыми способами можно выбирая менее соленые варианты любимых продуктов и начав внимательно читать составы продуктов.

Но даже в вопросе потребления соли жизнь не дает экспертам однозначные выводы. Так, некоторым людям, возможно, действительно нужно больше соли. Такие болезни, как ортостатическая гипотония, при которой давление падает, когда вы стоите, человеку может потребоваться увеличение количества ее потребления. То же самое относится к спортсменам, занимающимся физическими нагрузками и потеющим в жару, людям с муковисцидозом и болезнью Аддисона. Но даже учитывая это, всегда советуйтесь с врачом, прежде чем увеличивать количество потребления соли.

Соль необходима нашему организму, но, как и во всем, ее потребление должно быть сбалансировано. Неважно, нужно ли вам сократить или увеличить ее количество, главное — учитывать особенности своего организма и делать осознанный выбор в пользу крепкого здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.