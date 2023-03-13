В Перу знайдено унікальні гробниці: мумії загорнуті в дорогі тканини, а їхні тіла розмальовані

Під час розкопок археологи з Ягеллонського університету та Університету святого Марка виявили унікальні поховання людських останків, загорнуті в якісну тканину. Їх знайшли на території монументального храму в Перу.

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Чотири кургани виявили на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка в Перу. Після дослідження вдалося встановити, що вони містять людські останки та залишки храмової споруди. Згідно з аналізом, поховання належать до часів імперії Уарі, повідомляють Arkeonews.

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Розкопки об’єкту проводяться в межах проєкту "Los valles de Barranca", що в перекладі з іспанської означає "Долини Барранки". Археологічні дослідження розпочалися у 2022 році, а про їхні результати оголосили в лютому 2023 року.

Під час досліджень у двох курганах вчені виявили людські поховання та залишки храму, побудованого з висушеної цегли та кам’яних брил. Пізніше також виявили поховання у вигляді "ритуальних зв’язок", розміщених всередині храмового комплексу.

Хлопчик був загорнутий у якісну тканину, прикрашену унікальними зооморфними зображеннями, що вказує на його високий статус Фото: Łukasz Majchrzak

Поховальні зв’язки — це спосіб поховання характерний для культури Паракас перуанських Анд: тіло померлого зв’язують у позі ембріона, а потім обгортають смугами тканини, всередину яких кладуть різні речі, які мають ритуальне значення, такі як клаптики тканини, ляльки вишитими релігійними мотивами та невеликі золоті значки.

В одному з таких поховань знайшли останки хлопчика, череп якого деформований. Як і спосіб поховання, така процедура є властивістю культури Паракас: при народженні дитини на її голову накладали спеціальні бандажі та шини, які надавали черепу витягнуту форму.

Як сказав Біоархеолог Лукаш Майчжак: "Такі тканини поки не знаходили у всіх Андах" Фото: Łukasz Majchrzak

Хлопчик був загорнутий у якісну тканину, прикрашену унікальними зооморфними зображеннями, що вказує на його високий статус. Як сказав Біоархеолог Лукаш Майчжак: "Такі тканини поки не знаходили у всіх Андах".

Згідно з фізико-хімічним аналізом та вуглецевим датуванням, будівництво храмового комплексу датується між 2500 і 2200 роками до нашої ери, а самі поховання, досліджені тими ж способами, — між 72 і 989 роками нашої ери.

"Жителі Анд створювали некрополі в покинутих місцях поклонінь. Так було і тут, тому що могили викопані в спорудах, які були на кілька років старші", — додав Майчжак.

Згідно з фізико-хімічним аналізом та вуглецевим датуванням, будівництво храмового комплексу датується між 2500 і 2200 роками до нашої ери Фото: Łukasz Majchrzak

Щоб провести аналіз, вчені використали суміш трав та будівельного розчину, якою скріплювали блоки споруди. Як повідомляють дослідники, ці могили датуються періодом правління Уарі, про особливість кераміки яких ми вже писали.

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