Римская аристократка в свинцовом саркофаге: что найшли во время раскопок в Гарфорте

На скрытом кладбище археологи обнаружили свинцовый гроб, содержавший останки римской аристократки. Как считают ученые, это "уникальная находка", поскольку захоронение особенно для своего периода.

Related video

Останки женщины были обнаружены во время раскопок в Гарфорте, городке близ Лидса в Западном Йоркшире. Как полагают ученые, возраст захоронения составляет 1600 лет. Согласно исследованию, женщина имела высокий социальный статус, сообщают The Guardian.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Скелет римской аристократки был найден на "действительно экстраординарном" кладбище, возраст которого археологи оценивают в 1600 лет. Останки похоронили в древнем саркофаге из свинца близ городка Гарфорт, который находится в Западном Йоркшире.

Археологи полагают, что эта "уникальная находка" поможет открыть секреты периода от падения Римской империи в 400 годах нашей эры до начала англосаксонской эры.

Главный археолог Объединенных служб Западного Йоркшира Дэвид Хантер считает: "Это может стать находкой огромного значения для того, что мы понимаем о развитии древней Британии и Йоркшира".

Останки, найденные на территории древнего кладбища, местонахождение которого не разглашается, принадлежали к позднеримской и раннесаксонской эпохам. Кроме останков аристократки найдено около 60 останков мужчин, женщин и детей обоих периодов.

Останки, найденные на территории древнего кладбища, местонахождение которого не разглашается, принадлежали к позднеримской и раннескасонской эпохам Фото: Leeds.gov.uk

По словам Хантера, такое сочетание двух культур является странным и необычным: "Присутствие двух общин, использующих одно и то же место захоронения, очень необычно, и то, пересекалось ли их использование этого кладбища, будет определять, насколько значима эта находка. Если рассматривать захоронения вместе, они указывают на сложность и нестабильность жизни в динамичный период истории Йоркшира. Сам по себе свинцовый гроб является невероятно редким, поэтому это была действительно чрезвычайная раскопка".

Для точной датировки эксперты планируют использовать углеродный анализ. Также, с помощью химического анализа, исследователи хотят более детально исследовать жизнь этих людей и их происхождение.

Находку сделали прошлой весной, но из-за необходимости сохранить место захоронения в тайне на время исследований, о ней сообщили только сейчас. Хотя точное место находки до сих пор держат в секрете, известно, что к раскопкам побудило выявление позднеримских построек и нескольких англо-саксонских сооружений поблизости.

Кайли Бакстон, руководитель раскопками, поделилась впечатлениями, рассказав что "всегда есть шанс найти захоронение, но открыть кладбище такого значения в такое переходное время было просто невероятно. Для меня было особой честью раскапывать захоронения в свинцовом гробу высокого статуса, но это была большая командная работа всех участников".

Согласно предварительному исследованию, в некоторых захоронениях присутствуют раннехристианские верования, а саксов хоронили с личными вещами, такими как ножи или глиняная посуда.

Ранее Фокус рассказывал об обнаруженных в Перу уникальных гробницах: их нашли на территории древнего храмового комплекса.

Также мы рассказывали о забытом захоронении двух англосаксов, которое исследуют ученые.