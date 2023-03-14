Римська аристократка у свинцевому саркофазі: що знайшли під час розкопок у Гарфорті

На прихованому кладовищі археологи виявили свинцеву труну, яка містила останки римської аристократки. Як вважають науковці, це "унікальна знахідка", оскільки поховання є особливим для свого періоду.

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Останки жінки виявили під час розкопок у Гарфорті, містечку поблизу Лідса у Західному Йоркширі. Як вважають вчені, вік поховання становить 1600 років. Згідно з дослідженням, жінка мала високий соціальний статус, повідомляють The Guardian.

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Скелет римської аристократки знайшли на "дійсно екстраординарному" цвинтарі, вік якого археологи оцінюють у 1600 років. Останки поховали у стародавньому саркофазі зі свинцю поблизу містечка Гарфорт, яке знаходиться у Західному Йоркширі.

Археологи вважають, що ця "унікальна знахідка" допоможе відкрити секрети періоду від падіння Римської імперії в 400 роках нашої ери до початку англосаксонської ери.

Головний археолог Об’єднаних служб Західного Йоркширу Девід Хантер вважає: "Це може стати знахідкою величезного значення для того, що ми розуміємо про розвиток стародавньої Британії та Йоркширу".

Останки, знайдені на території стародавнього кладовища, місцезнаходження якого не розголошується, належали до пізньоримської та ранньоскасонської епох. Окрім останків аристократки, знайдено близько 60 останків чоловіків, жінок та дітей обох періодів.

Останки, знайдені на території стародавнього кладовища, місцезнаходження якого не розголошується, належали до пізньоримської та ранньоскасонської епох Фото: Leeds.gov.uk

За словами Хантера, таке поєднання двох культур є дивним та незвичним: "Присутність двох громад, які використовують одне й те саме місце поховання, є дуже незвичною, і те, чи перетиналося їхнє використання цього кладовища, визначатиме, наскільки значущою є ця знахідка. Якщо розглядати поховання разом, то вони вказують на складність і нестабільність життя в динамічний період історії Йоркширу. Сама по собі свинцева труна є неймовірно рідкісною, тому це була справді надзвичайна розкопка".

Для точного датування експерти планують використати вуглецевий аналіз. Також, за допомогою хімічного аналізу, дослідники хочуть детальніше дослідити життя цих людей та їхнє походження.

Знахідку зробили минулої весни, але через необхідність зберегти місце поховання в таємниці на час досліджень, про неї повідомили лише зараз. Хоча, точне місце знахідки досі тримають у секреті, відомо, що до розкопок спонукало виявлення пізньоримських будівель та кількох англо-саксонських споруд поблизу.

Кайлі Бакстон, керівниця розкопками, поділилася враженнями, розповівши що "завжди є шанс знайти поховання, але відкрити кладовище такого значення в такий перехідний час було просто неймовірно. Для мене було особливою честю розкопувати поховання у свинцевій труні високого статусу, але це була велика командна робота всіх учасників".

Згідно з попереднім дослідженням, у деяких похованнях присутні ранньохристиянські вірування, а саксів ховали з особистими речами, такими як ножі чи глиняний посуд.

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