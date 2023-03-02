Забуте поховання, повне таємниць. Дослідники вивчають останки двох англосаків, знайдених понад століття тому

Використовуючи сучасні методи дослідження та аналізу, археологи сподіваються нарешті розгадати таємниці навколо останків пари, похованих 1400 років тому в Південному Оксфордширі.

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Дослідники з Університету Редінга, Університету Кренфілда та Оксфордширської музейної служби детальніше вивчають останки двох англосаксів, яких виявили на пагорбі Лоубері в Оксфордширі в 1913 і 1914 рр. Згодом після розкопок їх виставили в Музеї історії та археології Редінга, який сьогодні також знають як Музей Уре, пише HeritageDaily.

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Останки чоловіка, якого назвали "Чоловік з Лоубері", зараз виставлені в Оксфордширському музеї у Вудстоці, однак жінку досі зберігали в сховищі.

"Цілком ймовірно, що попередні дослідники більше уваги приділяли останкам чоловіка, а не жінки, — ділиться фахівчиня Саммер Кортс. — Археологи минулого століття зосереджувалися на детальному вивченні чоловіка та предметах високого статусу, з якими його поховали. Однак зараз ми можемо застосовувати новітні методи, щоб отримати більше інформації про них обох. І хоча жінку поховали без будь-яких важливих речей, нам все ще може відкритися історія та її минуле".

Як щодо ірландських зв'язків?

Проаналізувавши попередні дослідження, вчені дійшли висновків, що чоловік був воїном із сьомого століття. Можливо, він жив у Корнуоллі або західній Ірландії. Після смерті його поховали на пагорбі Лоубері разом з мечем, щитом, наконечником списа, ножем, бронзовою підвісною чашею та кістяним гребінцем.

Те, що його поховали в ранньосередньовічному кургані з усіма цими предметами може свідчити про його важливість та статус. Однак деякі експерти все ж припускають, що він просто був воїном.

Археологи виявили поруч з ним останки жінки, похованої на одній лінії зі стіною огорожі римської епохи на вершині пагорба. Після вивчення її скелета виявилося, що їй було близько 40 років. Завдяки радіовуглецевому датуванню вдалося датувати їх 550-650 роками нашої ери.

Наприкінці минулого року пару вирішили знову детально вивчити. Саммер Кортс, яка досліджувала останки в межах свого докторського дослідження в Університеті Редінга, та професор Емі Сміт, її науковий керівник і куратор Університетського музею Уре, сподіваються, що сучасний аналіз підтвердить зв'язки пари, їхнє походження та родинні зв'язки, стан здоров'я, а також те, де і як вони жили.

Неймовірна історія

Кортс ділиться: "Це дивовижне місце з неймовірною історією. Ми надіємося, що новітні археологічні методи допоможуть дізнатися більше про життя цих двох людей з пагорба Лоубері. Окрім цього, нам би дуже хотілося отримати більше інформації про те, як древні люди використовували це місце і чому саме тут їх поховали".

Спочатку аналіз останків провели в Інституті судової медицини Кренфілда, а опісля їх відправили на експертизу до Німеччини у співпраці з Інститутом еволюційної антропології Макса Планка. Результати очікують отримати у 2023 році.

Пройшло сто років, і тепер Кортс і Сміт ідуть по слідах наукового співробітника з кафедри класики в Редінгу Дональда Аткінсона, який очолював перші сучасні археологічні розкопки на цьому місці в 1913 і 1914 роках. Він саме і знайшов пару Лоубері.

Раніше Фокус писав про дивне поховання жінки, яку знайшли обличчям донизу і з діркою від цвяха в черепі. Дослідники вважають, що це може бути проявом давніх вірувань про епілепсію.