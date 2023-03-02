Забытое погребение, полное тайн. Исследователи изучают останки двух англосаков, найденных более столетия назад

Используя современные методы исследования и анализа, археологи надеются наконец-то разгадать тайны вокруг останков пары, похороненной 1400 лет назад в Южном Оксфордшире.

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Исследователи из Университета Рединга, Университета Крэнфилда и Оксфордширской музейной службы подробнее изучают останки двух англосаксов, которых обнаружили на холме Лоубери в Оксфордшире в 1913 и 1914 гг. пишет HeritageDaily.

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Останки мужчины, которого назвали "мужчина из Лоубери", сейчас выставлены в Оксфордширском музее в Вудстоке, однако женщину до сих пор хранили в хранилище.

"Вполне вероятно, что предыдущие исследователи больше внимания уделяли останкам мужчины, а не женщины, — делится специалист Саммер Кортс. — Археологи прошлого века сосредотачивались на детальном изучении мужчины и предметах высокого статуса, с которыми его похоронили. Однако сейчас мы можем применять новейшие методы, чтобы получить больше информации о них обоих. И хотя женщину похоронили без каких-либо важных вещей, нам все еще может открыться история и ее прошлое".

Как насчет ирландских связей?

Проанализировав предварительные исследования, ученые пришли к выводу, что мужчина был воином с седьмого века. Возможно, он жил в Корнуолле или в Западной Ирландии. После смерти его похоронили на холме Лоубери вместе с мечом, щитом, наконечником копья, ножом, бронзовой подвесной чашей и костяной расческой.

То, что его похоронили в раннесредневековом кургане со всеми этими предметами, может свидетельствовать о его важности и статусе. Однако некоторые эксперты все же предполагают, что он был просто воином.

Археологи обнаружили рядом с ним останки женщины, захороненной на одной линии со стеной ограды римской эпохи на вершине холма. После изучения ее скелета оказалось, что ей было около 40 лет. Благодаря радиоуглеродному датированию удалось узнать возраст останков в пределах 550-650 годов нашей эры.

В конце прошлого года пару решили снова подробно изучить. Саммер Кортс, исследовавшая останки в рамках своего докторского исследования в Университете Рединга, и профессор Эми Смит, ее научный руководитель и куратор Университетского музея Уре, надеются, что современный анализ подтвердит связи пары, их происхождение и родственные связи, состояние здоровья, а также то, где и как они жили.

Невероятная история

Кортс делится: "Это удивительное место с невероятной историей. Мы надеемся, что новейшие археологические методы помогут узнать больше о жизни этих двух людей с холма Лоубери. Кроме этого, нам очень хотелось бы получить больше информации о том, как древние люди использовали это место и почему именно здесь их похоронили".

Сначала анализ останков провели в Институте судебной медицины Кренфилда, а затем их отправили на экспертизу в Германию в сотрудничестве с Институтом эволюционной антропологии Макса Планка. Результаты ожидают получить в 2023 году.

Прошло сто лет, и теперь Кортс и Смит идут по следам научного сотрудника из кафедры классики в Рединге Дональда Аткинсона, возглавлявшего первые современные археологические раскопки на этом месте в 1913 и 1914 годах. Он как раз и нашел пару Лоубери.

Ранее Фокус писал об удивительном погребении женщины, которую нашли лицом вниз и с дыркой от гвоздя в черепе. Исследователи считают, что это может являться проявлением древних верований об эпилепсии.