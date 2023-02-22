Лицом вниз и с дыркой от гвоздя в черепе: исследователи обнаружили странное захоронение женщины

Странное погребение лицом вниз молодой женщины, которой, вероятно, вбили гвоздь в череп примерно в то время, когда она умерла на Сардинии более 2 000 лет назад, может быть проявлением древних верований об эпилепсии.

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Погребение лицом вниз может свидетельствовать о том, что человек страдал определенной болезнью, а необычное отверстие в форме гвоздя в черепе женщины может быть результатом использования лекарства, которое должно было предотвратить распространение эпилепсии среди других людей — согласно медицинским представлениям того времени.

Сейчас известно, что эпилепсия — это заболевание мозга, которое не передается другим людям. Однако тогда, когда умерла женщина, считалось, что убившая ее болезнь может стать проблемой для всего общества, пишет Live Science.

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[ + – ] Гробница является одной из более 120 пунических гробниц в некрополе Монте-Луна на юге Сардинии, который создан после шестого века до нашей эры и использовался до второго века до нашей эры Фото: R. Paba

Необычное захоронение нашли в гробнице в некрополе Монте-Луна, на холме, расположенном примерно в 30 километрах севернее Кальяри в южной части Сардинии. Впервые место захоронения использовали пунийцы после шестого столетия до нашей эры и продолжали использовать его до второго столетия до нашей эры.

[ + – ] Последнее исследование выявило следы травмы головы женщины тупым предметом или от падения, а также квадратное отверстие, которое, вероятно, сделали старинным гвоздем Фото: R. Paba

Некрополь Монте-Луна был раскопан в 1970-х годах, а последнее исследование основывается на фотографиях гробницы и новом изучении скелета женщины.

Глиняная посуда в гробнице позволяет предположить, что ее похоронили в последнем десятилетии третьего столетия до н. или в первые десятилетия второго века до н.э. — тогда, когда Сардиния, которая в течение сотен лет была центром пунической или финикийской культуры, перешла под власть Рима после окончания Первой Пунической войны против Карфагена (продолжалась с 264 по 241 год до н.э.).

Новый анализ скелета молодой женщины на основе ее таза, зубов и других костей подтвердил предварительную оценку, что ей было от 18 до 22 лет на момент смерти.

Кроме того, она получила травму черепа незадолго до или примерно в то время, когда умерла. Археологи нашли доказательства двух типов травм: травмы от тупого предмета, которые могли появиться из-за случайного падения — возможно, во время эпилептического приступа — и травмы от острого предмета в виде квадратного отверстия в черепе, что соответствует удару древнеримским гвоздем. Такие гвозди были обнаружены на нескольких археологических раскопках на Сардинии.

Исследователи считают, что травму от острого гвоздя могли нанести после смерти женщины, чтобы предотвратить вероятное "заражение" ее эпилепсии.

[ + – ] Исследователи считают, что травму от острого гвоздя могли нанести после смерти женщины, чтобы предотвратить вероятное "заражение" ее эпилепсии Фото: G. Lai

Медицинские верования на древней Сардинии

Такое лечение могло основываться на греческом поверье о том, что определенные болезни вызывают "миазмы" ("скверна") — плохой воздух, распространенный в Средиземноморье в то время.

Это же средство описал в первом веке нашей эры римский полководец и естествоиспытатель Гай Плиний Секунд — известный как Плиний Старший — рекомендовавший прибивать части тела после смерти от эпилептических припадков, чтобы предотвратить распространение болезни.

Эта практика прибивания черепа и, возможно, необычное захоронение женщины лицом вниз объясняется внедрением новых римских идей, находившихся под сильным влиянием древнегреческих в сельской местности Сардинии.

[ + – ] Могилу раскопали в 1970-х годах, и последнее исследование базируется на фотографиях и новом анализе костей, которые она содержала, в частности, черепа молодой женщины Фото: R. Paba

Однако Питер ван Доммелен, археолог из Браунского университета, не участвовавший в исследовании, говорит, что культура Сардинии осталась полностью пунической, несмотря на римское владычество.

"С культурной точки зрения, особенно в сельской местности, как здесь, остров остается пуническим, — сказал он. — Нет никаких оснований искать в римском мире родства — то, что люди делали, было полностью подчинено пуническим традициям".

Ранее Фокус писал об еще одном необычном погребении: археологи обнаружили тело женщины в позе эмбриона.