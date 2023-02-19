Необычное захоронение: археологи обнаружили тело женщины в позе эмбриона

В 15 веке в Англии женщина, по имени леди Изабель Герман, заперлась в комнате церкви Всех Святых близ Йорка. В течение 28 лет она жила в религиозном уединении как "якорница", молясь и созерцая Бога из границ запечатанной кельи.

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Спустя пятьсот лет в подземелье полуразрушенной церкви нашли останки, которые, как полагают, принадлежат игуменье, погребенной интересным образом. Хотя эксперты не имеют полной уверенности, что это тело принадлежит именно леди Герман, датировка останков тесно связана с историческими записями, сообщают Science Alert.

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Если археологи правы, история леди Герман помогает раскрыть средневековую практику, которая "редко упоминается в археологических записях".

Жизнь, проведенная в четырех стенах в одиночной камере, может показаться жестокой с современной точки зрения, но многие женщины-мирянки в прошлые века добровольно соглашались на жизнь в изоляции, чтобы избежать приходящей с замужеством социальной и финансовой зависимости или бесправия, которое приходит со статусом незамужней девицы.

Для некоторых уединение, освобождение от домашнего рабства, отпущение грехов и автономия — все это считалось преимуществами, которые давало положение незамужней девицы.

"Этот избранный образ жизни также сделал бы ее очень значимой фигурой в местном обществе, и ее воспринимали бы почти как живого пророка", — говорит археолог Лорен Макинтайр из Университета Шеффилда и Оксфордской археологической компании "Archaeology Limited".

[ + – ] Если археологи правы, история леди Герман помогает раскрыть средневековую практику, которая "редко упоминается в археологических записях" Фото: On Site Archaeology

Судя по скелетным останкам, последние годы жизни госпожи Герман были отмечены трагической болезнью.

Женщина, похоже, имела септический артрит или инфекции суставов, а также запущенный венерический сифилис — бактериальную инфекцию, передающуюся половым путем, которая может повлечь за собой сыпь и язвы, покрывающие тело.

Позже инфекция может даже распространиться на мозг и нервную систему, вызывая спутанность сознания, потерю памяти, головные боли или ухудшение зрения.

Если болезнь достаточно повреждает внутренние органы человека, то она может привести к смерти.

"Это означало бы, что [леди Герман] жила с тяжелыми, видимыми симптомами инфекции, поразившей все ее тело, а позже с неврологическим и психическим расстройством", — говорит Макинтайр.

Сегодня археологи могут только догадываться, как леди Герман заразилась столь трагической болезнью. Поскольку сифилис может протекать латентно в течение многих лет, есть вероятность того, что женщина была инфицирована задолго до того, как избрала свой путь благочестия.

Тяжелая болезнь иногда была причиной общественного отказа, признает Макинтайр, но в то же время ее можно было воспринимать и положительно — как особый Божий знак, придающий человеку "мученический статус".

Одной из интереснейших частей открытия было то, как нашли тело леди Герман. Ее погребение у алтаря церкви свидетельствует о том, что она была женщиной высокого статуса, но положение ее тела непривычно для того времени.

Ее скелет был свернут в позе эмбриона, колени прижаты к груди, а руки охвачены вокруг туловища. По всей вероятности, так женщина просто умерла в своей камере. Тогда трупное заклинание не позволило положить ее прямо на спину, что являлось распространенной практикой в средневековой Англии.

Кроме того, эмбриональная позиция могла быть связана с артритом женщины или тесным захоронением, в котором ее обнаружили. Несмотря на то, что он не был похоронен в гробу, 75 процентов скелета леди Герман остались невредимыми при повторном открытии.

Доказательства инфекции в ее костях были велики, начиная от грудной клетки и заканчивая плечами, руками, кистями, тазом, ногами и ступнями. Повреждения обнаружили в суставах левого и правого локтей, коленных и голеностопных суставах.

[ + – ] Повреждения обнаружили в суставах левого и правого локтей, коленных и голеностопных суставах Фото: McIntyre et al., Medieval Archaeology, 2023

Исторические документы об анкоритском образе жизни объясняют, как такие женщины, как Герман, когда-то переживали свое заключение в одиночестве. Сначала епископ или священник проводил кандидатку через церемонию очищения, включавшую исповедь, мессу и причастие.

Затем женщину вели в закрытую камеру, а окружавшие ее пели литию. Войдя в келью наедине, она произносила свои молитвы. Присутствовавший епископ или священник благословлял ее и запечатывал ее келью.

Неизвестно, насколько велика была ее келья, но записи того времени свидетельствуют, что комнаты настоятельниц обычно варьировались от размера лифтовой кабины до небольшой гостиной площадью 8 метров квадратных.

Анализ изотопов в костях свидетельствует о том, что усопшая регулярно питалась рыбой, что соответствует средневековым религиозным правилам поста того времени.

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