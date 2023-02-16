Первая трепанация в истории. Найдены останки женщины из Средневековья с отверстиями в черепе

Череп, принадлежавший женщине Византийской эпохи из центральной Италии, имеет признаки хирургических вмешательств по меньшей мере в двух случаях.

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Сообщая о находке в новом исследовании, ученые говорят, что несчастная пациентка, вероятно, перенесла серию трепанаций с целью лечения "системного патологического состояния", хотя они не могут точно сказать, что с ней было не так и имели ли эти операции какой-либо положительный эффект. Об этом пишет IFLScience.

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Череп нашли в лангобардском некрополе Кастелло-Тезино, служившем местом захоронения между шестым и восьмым веками. После падения Римской империи это место стало стратегической византийской крепостью. Его заселили некоторые из богатейших ломбардских семей.

Раскопки в Кастелло-Тезино обнаружили роскошные захоронения, где нашли золото и изысканные ювелирные изделия, но авторы исследования утверждают, что их невероятная находка является "первым доказательством модификации кости в форме креста на живом организме".

Очевидно, сделанный с помощью острого металлического инструмента крест содержит округлый участок хорошо заживленной кости в центре. По словам исследователей, такое заживление обычно происходит примерно через шесть месяцев после травмы, что говорит, что женщина пережила процедуру.

Однако второй набор "V-образных отметин" не показывает такого заживления, а это значит, что женщина, вероятно, умерла очень скоро после этой второй операции. Однако неясно, погибла ли она непосредственно в результате нее.

"Мы выяснили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительную хирургическую терапию. Она состояла из серии последовательных сверлений", — пояснила автор исследования Илеана Микарелли.

Соавтор Джорджио Манци добавляет: "Последняя операция, похоже, прошла незадолго до смерти человека".

Однако тот факт, что раньше на этом же месте не встречались такие царапины, заставил подвергнуть сомнению их назначение и происхождение. В частности, авторы исследования задумались, могли ли знаки, изображенные на черепе женщины, иметь символическую природу. Ведь взять в качестве примера проживание в тот же период аварского народа в Карпатском бассейне, который практиковал ритуальную трепанацию. Однако в конце концов эту теорию отвергли, поскольку нет никаких археологических доказательств, подтверждающих ритуальную трепанацию в этом месте.

Исследователи также рассматривали теорию, могли ли эти знаки быть определенной жестокой формой судебного наказания, известной как decalvatio. Она предполагает нанесение увечий из-за снятия скальпа.

Однако записи свидетельствуют, что это редкое и позорное наказание применялось только к солдатам, которые дезертировали с поля боя, или к тем, кто торговал без лицензии. Более того, форма и распределение отметин на черепе женщины не соответствуют тем, что обычно присущи и ассоциируются с decalvatio.

И хотя исследователи не обнаружили прямых доказательств "травмы, опухоли, врожденного расстройства или другой патологии", они остановились именно на медицинском объяснении.

Проанализировав тексты первого, седьмого и 12 веков, ученые отмечают, что крестообразные трепанации были распространенной процедурой в древности. Это еще одно подтверждение идеи о том, что метки получены в результате какого-то хирургического вмешательства.

По словам авторов, это одно из немногих археологических доказательств операции трепанации, проводимой женщинами в раннем средневековье. Со своей стороны, оно открывает путь для будущих исследований для обоснования этой опасной хирургической процедуры в тот период.

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