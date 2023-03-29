От катапульты до будильника. Технологии древних греков, которыми мы пользуемся до сих пор

Изобретения древних греков поражают и сегодня: от водяной мельницы до катапульты. Все они доказывают, что древние люди были большими инноваторами. Даже во многих современных технологиях можно найти параллели с древнегреческими изобретениями.

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Когда дело доходит до изобретений, изменивших мир, первыми на ум приходят древние греки. Многим современным вещам, от будильников до строительных кранов или водяных мельниц, мы обязаны именно гениальности древних умов, пишут Ancient Origins.

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Укрощение силы воды с помощью мельниц

В 3 веке до нашей эры древние греки совершили революционное открытие, использовав силу проточной воды и изобретя водяную мельницу, что стало важной вехой в истории и большим шагом на пути к механизации.

Настоящее изобретение использовало силу проточной воды для вращения большого деревянного или каменного колеса, соединенного с валом или рядом шестерен. Вращаясь, колесо приводило в движение сложную систему шестерен и других механизмов, которые можно было использовать для различных целей, таких как измельчение оливок для получения масла, размола зерна на муку или распил древесины на доски.

Греки продолжали совершенствовать свои ранние конструкции водяных мельниц, повышая их эффективность и разрабатывая лучшие системы управления водными ресурсами, включавшими дамбы, акведуки и каналы. Эти системы позволили им контролировать поток воды и направлять ее туда, где она была нужна.

Водяная мельница играла решающую роль в древнегреческой экономике, обеспечивая надежный источник энергии для многочисленных отраслей, включая сельское хозяйство, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. Он также способствовал экономическому росту и инновациям, поскольку для использования энергии разрабатывались новые технологии.

Настоящее изобретение использовало силу проточной воды для вращения большого деревянного или каменного колеса, соединенного с валом или рядом шестерен Фото: Gts-tg/ CC BY-SA 4.0

Первый одометр

Древние греки изобрели одометр для измерения расстояния, пройденного транспортными средствами. Термин "одометр" происходит от греческих слов "odos", что означает "дорога", и "metron", что означает "мера".

Первый известный одометр разработал Архимед, древнегреческий инженер, в 3 веке до н.э. Эта ранняя версия состояла из колеса с зубцами на краю, вращавшего набор шестерен для отображения пройденного расстояния на циферблате. Установленный на тележке или колеснице, одометр приводился в движение вращением колес.

Значение одометра для древнегреческого транспорта и торговли невозможно переоценить. Он позволял купцам и торговцам точно измерять пройденное расстояние, тем самым повышая точность расчетов расходов. Кроме того, это способствовало более эффективной транспортировке и логистике, предоставляя более точные оценки времени в пути и расстояниях.

Другие греческие инженеры, такие как Герон Александрийский, усовершенствовали одометр, применив более сложную конструкцию с шестернями и цепями для записи пройденного расстояния. Со временем одометр приспособили для использования на конных экипажах, велосипедах и автомобилях: он является важным инструментом для измерения расстояния и скорости даже в современных транспортных средствах.

Первый известный одометр разработал Архимед, древнегреческий инженер, в 3 веке до нашей эры Фото: Public Domain

Изобретение катапульты

Появление катапульты в 4 веке до нашей эры ознаменовало значительный поворотный момент в войне, поскольку она позволила солдатам метать большие снаряды, такие как камни и стрелы, на большие расстояния. Слово "катапульта" происходит от греческого термина "kata-pultos", что означает "удар вниз".

Около 400 г. до н.э. Дионис Старший построил первую катапульту. Первые модели являлись простыми машинами, которые использовали силу натяжения, скручивания или противовеса для запуска снарядов. Наиболее распространенной была торсионная катапульта, которая использовала скрученные веревки для накопления энергии, приводившую в движение снаряд, когда его отпускали.

Со временем греки разработали более сложные и совершенные катапульты. Среди них был онагр, тип торсионной катапульты, возлагавшейся на строп для запуска снаряда. Другим примером была баллиста – натяжная катапульта, которая использовала скрученные мотки веревки или сухожилия для запуска больших болтов или стрел.

Архимеду приписывают разработку одной из самых известных катапульт, которая использовала систему сложных рычагов и шкивов для запуска колоссальных камней на большие расстояния во время осады Сиракуз в 214 году до нашей эры. Катапульта продолжала использоваться на протяжении всего античного мира, а затем ее модифицировали римляне, которые создали еще более мощные и более совершенные версии. Их древние люди широко использовали в своих военных кампаниях.

Первые модели были простыми машинами, использовавшими силу натяжения, скручивания или противовеса для запуска снарядов Фото: Public Domain

Греческие будильники

Хотя греки не изобрели будильник в том виде, в каком он известен нам, они задумали схожую идею примерно в 4 веке до нашей эры. Предшественник будильника назывался "клепсидра". Это был сосуд, например кувшин, наполненный водой, с небольшим отверстием на дне. Когда вода постепенно вытекала из отверстия, уровень воды опускался до отметок на внутренней стороне чаши, отмечавших истекающее время. Чтобы проснуться в час, можно было налить заранее определенное количество воды в отдельный сосуд с поплавком, который звонил, когда она наполнялась.

Другим будильником, который использовали греки, были свечные часы. На свече наносили равномерно расположенные линии, обозначавшие определенные промежутки времени. Когда свеча догорала, линии исчезали, что позволяло отслеживать время. Некоторые из этих свечей содержали гвозди или камни, которые падали, когда свеча догорала до поры до времени, будя сплящего.

Греки также использовали естественные будильники, такие как петухи или другие животные, а иногда даже нанимали слуг, чтобы будили их в определенное время.

Это был сосуд, например кувшин, наполненный водой, с небольшим отверстием на дне Фото: Public Domain

Первые строительные краны

Около 500 г. до н.э. древние греки изобрели первый кран, чтобы облегчить подъем тяжелых грузов. Это позволило им перемещать строительные блоки и статуи, слишком тяжелые, чтобы переносить их вручную.

Сначала краны были деревянными с длинной стрелой, прикрепленной к вращающейся основе. Стрелку оборудовали системой шкивов, с помощью которой рабочие поднимали и опускали грузы. Такие краны приводились в действие вручную или животными, в частности, волами, тянувшими за веревки, прикрепленные к стреле.

Со временем краны становились все более совершенными. Греки изобрели краны, которые приводились в движение водой и использовали гидравлические системы для подъема тяжелых предметов. Они также создали кран с коленчатым колесом.

Посредством кранов греки не только строили храмы, дворцы или другие монументальные сооружения. Они также использовали эти устройства для перемещения статуй или других произведений искусства. Например, для сооружения Парфенона в Афинах, построенном в 5 веке до н.э., использовались краны для подъема и перемещения огромных мраморных блоков, из которых состоит храм.

Для сооружения Парфенона в Афинах, построенном в 5 веке до н.э., использовались краны для подъема и перемещения огромных мраморных блоков, из которых состоит храм Фото: Steve Swayne/ CC BY-SA 2.0

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