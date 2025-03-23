Выглядит как Микки Маус: в Китае создали стиральную машину с ИИ и тремя барабанами (фото)

Новая стиральная машина Leader от Haier позволяет стирать как объемные, так и деликатные вещи одновременно, не смешивая их. Кроме того, она имеет отдельный барабан для обуви.

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Китайский гигант по производству бытовой техники Haier представил стиральную машину с фронтальной загрузкой, способную стирать три отдельных белья одновременно. За эту особенность ее прозвали "стиральной машиной для ленивых", пишет South China Morning Post.

Новая конструкция с тремя отдельными барабанами позволяет пользователям стирать верхнюю одежду и нижнее белье отдельно. Как отмечается, многие люди в Китае традиционно не используют стиральные машины для нижнего белья, предпочитая вместо этого стирать такие вещи вручную.

Новая машина, которую Haier выпустила под брендом Leader, ориентированным на молодых потребителей, имеет два меньших барабана сверху. Каждый из них способен стирать 1 килограмм белья за раз, а более крупный барабан под ними расчитан на 10,5 кг. Такое расположение секций вызвало сравнение техники с героем мультфильмов Уолта Диснея, мышонком Микки Маусом.

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В Китае машинка продается за 4999 юаней, то есть около 690 долларов США.

Она имеет размеры 60 см в длину, 57 см в ширину и 107 см в высоту, что делает ее выше стандартных стиральных машин. Компания заявила, что ее продукт использует "алгоритмы балансировки искусственного интеллекта", чтобы обеспечить стабильное положение между тремя барабанами.

Кроме того, встроенный внизу барабан со щетками помогает справиться с грязной обувью.

На самом быстром цикле стирки машина может выполнить операцию за 22 минуты, при этом уровень шума достигает 66 децибел, что сопоставимо с фоновым шумом типичного офиса.

Продукт стал вирусным в китайских социальных сетях. К примеру, технический блогер TechDaily уже размышлял, будут ли стиральные машины иметь в будущем "пять, шесть или даже девять барабанов".

Напомним, семья в Австралии нашла в стиральной машине детеныша сетчатой коричневой змеи. Этот вид пресмыкающихся по токсичности яда занимает второе место в мире.