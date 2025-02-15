"Должны знать все": женщина показала секретную кнопку на стиральной машине (фото)

Пользователи сети засыпали Линси комментариями и отметили, что испытали этот лайфхак на своих стиральных машинах, и остались довольны результатом.

Related video

Домохозяйка, которую зовут Линси, показала "секретную кнопку" на стиральной машине, которая значительно облегчает жизнь. Благодаря этому можно никогда не мыть вручную барабан, ведь он будет очищаться самостоятельно. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

"Включите его и удерживайте кнопку ополаскивания в течение пяти секунд, чтобы активировать режим, а затем произойдет магия!" — советует хозяйка, разместив видео на своей странице.

В описании к короткому ролику Линси отметила, что включение режима самоочистки помогает сохранить машину свежей, чистой и главное — в рабочем состоянии. "Давайте будем честными, даже стиральные машины иногда нуждаются в хорошей стирке! Попробуйте и дайте мне знать, если у вас получится!" — добавила она.

Женщина показала "секретную кнопку" на стиральной машинке Фото: TikTok

Вскоре после того, как женщина опубликовала видео, подписчики засыпали ее комментариями и отметили, что испытали этот лайфхак на своих стиральных машинах, и остались довольны результатом.

Мнения людей

"У меня есть такая стиральная машина, я даже не знал, что здесь есть такая функция!" — написал один;

Другой добавил: "Об этом должны знать все, спасибо!";

"Машине 5 лет, а я еще ни разу ее не мыл", — прокомментировал следующий;

Еще один заметил: "О, нет! Только что попробовал, и это не сработало!".

Другие объяснили, что режим самоочистки есть далеко не во всех моделях стиральных машин — это нужно проверить в инструкции.

Напомним, хозяева, которые стирают белье в машинке, иногда жалуются на то, что устройство неожиданно останавливается посреди цикла. Подождав и поняв, что дверца не разблокируется, люди часто вызывают электрика, а это серьезный удар по семейному бюджету. Именно поэтому стоит проверить несколько моментов.

Кроме того, мы писали о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Женщина твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.