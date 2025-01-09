Мужчина показал "секретную кнопку" на стиральной машине, о которой никто не знает

Электрик из Луттерворта (Великобритания), которого зовут Макс, поделился этой хитростью в полезном видео, опубликованном в социальных сетях.

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Хозяева, стирающие белье в машинке, иногда жалуются на то, что устройство неожиданно останавливается посреди цикла. Подождав и поняв, что дверца не разблокируются, люди часто вызывают электрика, а это серьезный удар по семейному бюджету. Именно поэтому стоит проверить несколько моментов.

В частности, проблема решается быстро, если знать о "секретной" кнопке, скрытой на многих стиральных машинах. Электрик из Луттерворта (Великобритания), которого зовут Макс, поделился этой хитростью в полезном видео на своей странице в TikTok.

Разблокировать дверь стиралки

"Сегодня утром к нам пришло два клиента, стиральные машины которых остановились на середине цикла, и были наполовину заполнены водой. Люди не могли достать белье", — говорит мужчина на камеру.

Далее он показал своим подписчикам, как разблокировать стиральную машину. По его словам, прежде всего, нужно открыть крышку сливного отверстия, после чего взять плоскую отвертку и потянуть ее вниз. Это должно разблокировать дверцу.

Если ничего не удастся, можно попробовать выключить устройство из розетки, подождать около 10 секунд, а затем снова включить.

"Также стоит проверить, не работает ли блокировка от детей, потому что тогда выключаются все кнопки. Обычно на панели есть изображение ключа, нажмите на него и удерживайте в течение двух секунд, система должна разблокироваться и все снова будет работать", — объясняет мастер.

Мужчина показал скрытую кнопку на стиралке Фото: Unplash

Перед тем, как открывать машинку, он посоветовал подготовить тазики и тряпки, чтобы собрать воду, которая будет вытекать на пол.

Однако, если после всего этого дверца стиральной машинки все еще не разблокируются, Макс предполагает, что поломка может быть немного серьезнее. Возможно, придется заменить замок, но не все могут справиться с этим самостоятельно, так что лучше вызвать профессионала.

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