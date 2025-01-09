Чоловік показав "секретну кнопку" на пральній машині, про яку ніхто не знає (відео)

Електрик з Луттерворта (Велика Британія), якого звуть Макс, поділився цією хитрістю у корисному відео, опублікованому в соціальних мережах.

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Господарі, які перуть білизну в машинці, інколи скаржаться на те, що пристрій несподівано зупиняється посеред циклу. Зачекавши й зрозумівши, що дверцята не розблокуються, люди часто викликають електрика, а це серйозний удар по сімейному бюджету. Саме тому варто перевірити кілька моментів.

Зокрема, проблема вирішується швидко, якщо знати про "секретну" кнопку, приховану на багатьох пральних машинах. Електрик з Луттерворта (Велика Британія), якого звуть Макс, поділився цією хитрістю у корисному відео на своїй сторінці в TikTok.

Розблокувати двері пралки

"Сьогодні вранці до нас прийшло двоє клієнтів, пральні машини яких зупинились на середині циклу, і були наполовину заповнені водою. Люди не могли дістати білизну", — каже чоловік на камеру.

Далі він показав своїм підписникам, як розблокувати пральну машину. За його словами, перш за все, потрібно відкрити кришку зливного отвору, після чого взяти плоску викрутку і потягнути її вниз. Це має розблокувати дверцята.

Якщо нічого не вдасться, можна спробувати вимкнути пристрій з розетки, зачекати близько 10 секунд, а потім знову увімкнути.

"Також варто перевірити, чи не працює блокування від дітей, бо тоді вимикаються всі кнопки. Зазвичай на панелі є зображення ключа, натисніть на нього і утримуйте протягом двох секунд, система має розблоковуватися і все знову працюватиме", — пояснює майстер.

Чоловік показав приховану кнопку на пралці Фото: Unplash

Перед тим, як відкривати машинку, він порадив підготувати тазики та ганчірки, щоб зібрати воду, яка витікатиме на підлогу.

Однак, якщо після всього цього дверцята пральної машинки все ще не розблоковуються, Макс припускає, що поломка може бути трохи серйознішою. Можливо, доведеться замінити замок, але не всі можуть впоратися з цим самостійно, тож краще викликати професіонала.

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