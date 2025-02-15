"Мають знати всі": жінка показала секретну кнопку на пральній машині (фото)

Користувачі мережі засипали Лінсі коментарями й зазначили, що випробували цей лайфхак на своїх пральних машинах, і залишились задоволеними результатом.

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Домогосподарка, яку звуть Лінсі, показала "секретну кнопку" на пральній машині, яка значно полегшує життя. Завдяки цьому можна ніколи не мити вручну барабан, адже він очищуватиметься самостійно. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

"Увімкніть його й утримуйте кнопку ополіскування протягом п'яти секунд, щоб активувати режим, а потім станеться магія!" — радить господиня, розмістивши відео на своїй сторінці.

В описі до короткого ролика Лінсі зазначила, що увімкнення режиму самоочищення допомагає зберегти машину свіжою, чистою і головне — в робочому стані. "Давайте будемо чесними, навіть пральні машини іноді потребують гарного прання! Спробуйте і дайте мені знати, якщо у вас вийде!" — додала вона.

Жінка показала "секретну кнопку" на пральній машинці Фото: TikTok

Невдовзі після того, як жінка опублікувала відео, підписники засипали її коментарями й зазначили, що випробували цей лайфхак на своїх пральних машинах, і залишились задоволеними результатом.

Думки людей

"У мене є така пральна машина, я навіть не знав, що тут є така функція!" — написав один;

Інший додав: "Про це мають знати всі, дякую!";

"Машині 5 років, а я ще жодного разу її не мив", — прокоментував наступний;

Ще один зауважив: "О, ні! Щойно спробував, і це не спрацювало!".

Інші пояснили, що режим самоочищення є далеко не у всіх моделях пральних машин — це потрібно перевірити в інструкції.

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