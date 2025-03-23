Виглядає як Міккі Маус: у Китаї створили пральну машину зі ШІ та трьома барабанами (фото)

Нова пральна машина Leader від Haier дає змогу прати як об'ємні, так і делікатні речі одночасно, не змішуючи їх. Крім того, вона має ще й окремий барабан для взуття.

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Китайський гігант з виробництва побутової техніки Haier представив пральну машину з фронтальним завантаженням, здатну прати три окремі речі одночасно. За цю особливість її прозвали "пральною машиною для ледачих", пише South China Morning Post.

Нова конструкція з трьома окремими барабанами дає змогу користувачам прати верхній одяг і спідню білизну окремо. Як зазначається, багато людей у Китаї традиційно не використовують пральні машини для нижньої білизни, вважаючи за краще замість цього прати такі речі вручну.

Нова машина, яку Haier випустила під брендом Leader, орієнтованим на молодих споживачів, має два менші барабани зверху. Кожен з них здатний прати 1 кілограм білизни за раз, а більший барабан під ними розрахований на 10,5 кг. Таке розташування секцій викликало порівняння техніки з героєм мультфільмів Волта Діснея, мишеням Міккі Маусом.

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У Китаї машинка продається за 4999 юанів, тобто близько 690 доларів США.

Вона має розміри 60 см завдовжки, 57 см завширшки і 107 см заввишки, що робить її вищою за стандартні пральні машини. Компанія заявила, що її продукт використовує "алгоритми балансування штучного інтелекту", щоб забезпечити стабільне положення між трьома барабанами.

Крім того, вбудований внизу барабан зі щітками допомагає впоратися з брудним взуттям.

На найшвидшому циклі прання машина може виконати операцію за 22 хвилини, при цьому рівень шуму досягає 66 децибелів, що можна порівняти з фоновим шумом типового офісу.

Продукт став вірусним у китайських соціальних мережах. Приміром, технічний блогер TechDaily вже розмірковував, чи матимуть пральні машини в майбутньому "п'ять, шість або навіть дев'ять барабанів".

Нагадаємо, сім'я в Австралії знайшла в пральній машині дитинча сітчастої коричневої змії. Цей вид плазунів за токсичністю отрути посідає друге місце у світі.