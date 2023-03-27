Их будет истязать работа и горе: как древнегреческий философ обрисовал конец света для людей

Во многих культурах есть конец света, о котором рассказывают мифы и легенды. Как считали некоторые греки, конец света наступит, когда при рождении у людей будут седые волосы на висках.

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Хотя древние греки часто считали, что мир цикличен и бесконечен, однако и у них были собственные теории апокалипсиса. Одна из таких теорий дошла до нашего времени в работе Гесиода – древнегреческого философа и современника Гомера, сообщают IFLScience.

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Для многих древних греков, в частности философов Платона и Аристотеля, мир не имел конца, а был циклическим. Платон верил, что каждые 36 тысяч лет происходит Экпиросис — разрушение космоса, предшествующее началу нового цикла.

Вместо того чтобы фокусироваться на будущих катаклизмах, греческие мифологи и философы больше сосредотачивались на рассказах о богах и катастрофах прошлого. Однако некоторая информация все же сохранилась в древних писаниях: Гесиод, летописец, поэт и экономический философ времен Гомера, рассказывал о своеобразном апокалипсисе, во время которого боги уничтожат человечество.

В своей поэме "Работы и дни", написанной около 700 гг. до н. э., Гесиод разделил историю человечества на пять эпох — золотую, серебряную, бронзовую, героическую и железную. Они описывают развитие человечества через призму греческих мифов.

Как рассказывает историк, во время первой золотой эпохи "бессмертные боги, живущие на Олимпе, создали золотую расу смертных людей". Они жили как боги, не зная труда или горя. Они, согласно рассказу Гесиода, проводили жизнь в многочисленных банкетах и жили в покое и мире. Когда первые люди умерли, то превратились в добрых духов, которые охраняют современников историка.

На смену им пришло "второе поколение, которое было из серебра и гораздо менее благородно". Они не смогли удержаться от греха и междоусобиц, что разгневало богов, и Зевс прогнал их прочь. Однако после смерти они тоже стали духами, но уже подземного мира — "и, хотя они второго порядка, но уважение их также сопровождает".

На смену им пришло поколение бронзовой эпохи, которое было ужасным и сильным и восхищалось насилием. По словам Гесиода, они были тверды сердцем и обладали большой силой. Как рассказывают истории, эта раса уничтожила сама себя и после них ничего не осталось, даже их названия. Однако в некоторых версиях их уничтожил Зевс, послав потоп.

Четвертое поколение было более благородным и праведным, расой людей-героев, вошедших в мифы Древней Греции: Персей, Ахилл, Одиссей и другие герои эпоса. Часть из них отделил от людей Зевс и, согласно рассказам, они живут на краю земель, вдали от остального мира за глубоким бурным океаном, на плодородных островах.

Себя Гесиод относит к пятому, железному, поколению людей. Они никогда не отдыхают от труда и горя днем и гибели ночью. Но даже это поколение будет иметь добро смешанное со злом. Историк считает, что в один момент жизнь этих людей будет невероятно короткой и они начнут рождаться с проседью на висках: тогда Зевс уничтожит и их, ведь через короткий возраст будет царить раздор и жестокость.

Ранее Фокус рассказывал о том, верили ли в апокалипсис майя. На самом деле все не совсем так, как многие считают.