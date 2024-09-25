Мужчины поймали одну из самых редких рыб в мире: почему это плохой знак (фото)

По легенде, таким образом высшие силы посылают людям знак о возможной опасности в ближайшем будущем.

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Двое австралийцев во время прогулки на острове Топ-Энд выловили одну из самых редких рыб в мире. Как можно увидеть на опубликованном в сети кадре, мужчины держат гигантскую рыбу-веслоноса с головой, похожей на голову лошади, глазами размером с тарелку и длинным телом. Об этом пишет издание NT News.

Рыба-веслонос, которая плавает вертикально на глубинах до 1000 м, также известна как "Рыба Судного дня". По легенде, таким образом высшие силы посылают людям знак о возможной опасности в ближайшем будущем.

Эксперты говорят, что древнее на вид существо является крайне редким уловом возле Топ-Энда.

"Я впервые слышу, чтобы кто-то выловил в здешних водах экземпляр этого вида. Большинство из них выбрасываются на поверхность воды уже мертвыми и не интересуют рыбаков, потому что не пригодны к употреблению из-за своего желеобразного вкуса", — объясняет обозреватель Алекс Джулиус.

Австралийцы держат рыбу-веслоноса Фото: Fishing Australia TV

Изображение улова с момента публикации на странице Fishing Australia TV в Facebook собрало множество комментариев и распространений. Пользователи сети заподозрили, что кадр похож на генерацию, сделанную в искусственном интеллекте, но другие пользователи увидели в этом и "светлую сторону".

"Это же Паф — волшебный морской дракон, который живет под водой, не так ли?" — написал один из комментаторов.

Другой добавил: "Конечно, это морское чудовище, которое отказалось вымирать, когда мир истребил динозавров".

"Ну, я видел сомов, похожих на собак рыб, но впервые вижу рыбу-коня", — добавил еще один юзер.

Сообщается, что австралийцы поймали одну из самых неуловимых рыб в мире во время плавания на лодке Tiwi Islands Adventures, которая предлагает всем желающим рыбалку возле острова Мелвилл.

Напомним, редкая глубоководная рыба, которую считают предвестником беды, снова появилась на поверхности океана — на этот раз у берегов Калифорнии.

А вот мать из США, которую зовут Алисия, не могла поверить собственным глазам, когда увидели, что именно плавает в пруду неподалеку от ее дома.