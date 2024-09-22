Мать разрешала детям купаться в пруду все лето, а потом увидела, что там плавает (фото)

Ролик Алисии собрал более миллиона просмотров и сотни комментариев от пользователей сети — людей очень испугало увиденное.

Related video

Мать из США, которую зовут Алисия, не могла поверить собственным глазам, когда увидели, что именно плавает в пруду недалеко от ее дома. Подробнее об этой истории женщина рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.

Видео начинается со сцены летних развлечений: дети в кадре веселятся и беззаботно купаются в водоеме. Далее их встревоженная мать показывает огромного осетра, который барахтается в воде.

"Мы не уверены на 100%, как рыба сюда попала, но этот осетр явно процветает, поэтому пока не планируем его вылавливать", — отметила Алисия в интервью журналистам Newsweek.

Американка предполагает, что осетр живет здесь еще до того, как их семья приобрела дом.

К слову, осетровые обычно обитают в океанах и реках, в частности в Северной Америке, Европе и Азии. Представители этого вида могут вырастать очень большими — длиной более 5,5 м и весом до 900 кг.

Автор видео утверждает, что ее дети, Гейдж и Сторми, не испугались жуткого на вид существа, потому что оно не имеет зубов, питаясь у дна водоема.

"Мои дети были в восторге. Они очарованы им и не боятся плавать в воде", — уверяет мать, которая назвала нового жителя Стивом.

Дети плавали в пруду с огромным осетром Фото: коллаж Фокус

Этот ролик собрал более миллиона просмотров и сотни комментариев от пользователей сети. Зрители были напуганы из-за необычного внешнего вида рыбы.

"Если вы не в курсе, то знайте: благодаря этим рыбам пруд остается чистым";

"В детстве осетр потянул меня на дно. Будьте осторожны";

"Он не причинит вам вреда. Эти рыбы живут до 60 лет в наших реках";

"Ласковый великан";

"Если бы я такое увидела в воде, то пережила бы как минимум инфаркт".

Напомним, ранее Фокус писал, что Эмили Сонг из Техаса (США) поймала древнюю рыбу невероятных размеров. А вот в чешском водохранилище Катержина, что в семи километрах от границы с Саксонией вблизи городка Теплице, в течение последних недель мужчины неоднократно вылавливали настоящих "монстров". Говорят, что в этом таинственном водоеме водятся рыбы величиной в человеческий рост.