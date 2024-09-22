Мати дозволяла дітям купатися в ставку все літо, а потім побачила, що там плаває (фото)

Ролик Алісії зібрав понад мільйон переглядів й сотні коментарів від користувачів мережі — людей дуже злякало побачене.

Related video

Матір з США, яку звуть Алісія, не могла повірити власним очам, коли побачили, що саме плаває у ставку неподалік її будинку. Детальніше про цю історію жінка розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok.

Відео починається зі сцени літніх розваг: діти у кадрі веселяться та безтурботно купаються у водоймі. Далі їхня стривожена матір показує величезного осетра, що борсається у воді.

"Ми не впевнені на 100%, як риба сюди потрапила, але цей осетер явно процвітає, тож наразі не плануємо його виловлювати", — зазначила Алісія в інтерв’ю журналістам Newsweek.

Американка припускає, що осетер живу тут ще до того, як їхня родина придбала будинок.

До слова, осетрові зазвичай мешкають в океанах та річках, зокрема у Північній Америці, Європі та Азії. Представники цього виду можуть виростати дуже великими — завдовжки понад 5,5 м та завважки до 900 кг.

Авторка відео стверджує, що її діти, Гейдж та Стормі, не злякалися моторошної на вигляд істоти, бо вона не має зубів, харчуючись біля дна водойми.

"Мої діти були в захваті. Вони зачаровані ним і не бояться плавати у воді", — запевняє матір, яка назвала нового мешканця Стівом.

Діти плавали в ставку з величезним осетром Фото: колаж Фокус

Цей ролик зібрав понад мільйон переглядів й сотні коментарів від користувачів мережі. Глядачі були налякані через незвичний зовнішній вигляд риби.

"Якщо ви не в курсі, то знайте: завдяки цим рибам ставок залишається чистим";

"У дитинстві осетер потягнув мене на дно. Будьте обережними";

"Він не завдасть вам шкоди. Ці риби живуть до 60 років у наших річках";

"Лагідний велетень";

"Якби я таке побачила у воді, то пережила б щонайменше інфаркт".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Емілі Сонг з Техасу (США) спіймала стародавню рибу неймовірних розмірів. А от у чеському водосховищі Катержина, що за сім кілометрів від кордону із Саксонією поблизу містечка Тепліце, протягом останніх тижнів чоловіки неодноразово виловлювали справжніх "монстрів". Кажуть, що у цій таємничій водоймі водяться риби завбільшки у людський зріст.