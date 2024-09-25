Чоловіки спіймали одну з найрідкісніших риб у світі: чому це поганий знак (фото)

За легендою, у такий спосіб вищі сили посилають людям знак щодо можливої небезпеки в найближчому майбутньому.

Related video

Двоє австралійців під час прогулянки на острові Топ-Енд виловили одну з найрідкісніших риб у світі. Як можна побачити на опублікованому у мережі кадрі, чоловіки тримають гігантську рибу-веслоноса з головою, схожою на голову коня, очима розміром з тарілку та довгим тілом. Про це пише видання NT News.

Риба-веслоніс, яка плаває вертикально на глибинах до 1000 м, також відома як "Риба Судного дня". За легендою, у такий спосіб вищі сили посилають людям знак щодо можливої небезпеки в найближчому майбутньому.

Експерти кажуть, що древня на вигляд істота є вкрай рідкісним уловом біля Топ-Енду.

"Я вперше чую, щоб хтось виловив в тутешніх водах екземпляр цього виду. Більшість з них викидаються на поверхню води вже мертвими й не цікавлять рибалок, бо не придатні до споживання через свій желеподібний смак", — пояснює оглядач Алекс Джуліус.

Австралійці тримають рибу-веслоноса Фото: Fishing Australia TV

Зображення улову з моменту публікації на сторінці Fishing Australia TV у Facebook зібрало безліч коментарів та поширень. Користувачі мережі запідозрили, що кадр схожий на генерацію, зроблену в штучному інтелекті, але інші дописувачі побачили в цьому й "світлий бік".

"Це ж Паф — чарівний морський дракон, який живе під водою, чи не так?" — написав один з коментаторів.

Інший додав: "Звичайно, це морське чудовисько, яке відмовилось вимирати, коли світ винищив динозаврів".

"Ну, я бачив сомів, схожих на собак риб, але вперше бачу рибу-коня", — додав ще один юзер.

Повідомляється, що австралійці спіймали одну з найбільш невловимих риб у світі під час плавання на човні Tiwi Islands Adventures, який пропонує всім охочим риболовлю біля острова Мелвілл.

Нагадаємо, рідкісна глибоководна риба, яку вважають провісником біди, знову з'явилася на поверхні океану — цього разу біля берегів Каліфорнії.

А от матір з США, яку звуть Алісія, не могла повірити власним очам, коли побачили, що саме плаває у ставку неподалік її будинку.