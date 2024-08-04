Рыба Судного дня: что это за длинное морское существо и почему его боялись люди (видео)

Самая длинная из ныне живущих костных рыб может достигать в длину 15 метров, но увидеть ее считалось плохим знаком.

Related video

В последние годы все чаще на поверхности океанов люди начали замечать глубоководную рыбу под названием Сельдяной король (Regalecus glesne). Согласно старым японским легендам, если увидеть это морское существо, то значит вскоре случится землетрясение или цунами. Что известно об этой рыбе Судного дня, как ее иногда называют? Об этом пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сельдяной король является самой длинной из ныне живущих костяных рыб. По некоторым оценкам, длина тела этой рыбы достигает 15 метров. Много легенд и мифов связно с этим существом и ученые считают, что именно благодаря этой рыбе появились легенды об огромных морских змеях.

Сельдяной король обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах на глубине до 500 метров. Но иногда люди встречали очень длинных рыб, которые в основном находятся в вертикальном положении в воде, вверх головой, на глубине 1 км. Таким образом люди не часто пересекаются с Сельдяными королями, что еще больше добавляет им таинственности.

Сельдяной король обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах на глубине до 500 метров. Но иногда люди встречали очень длинных рыб, которые в основном накопятся в вертикальном положении в воде, вверх головой, на глубине 1 км Фото: IFLS

Согласно японским легендам эти рыбы всплывают на поверхность океана, чтобы предупредить жителей суши о предстоящих землетрясениях или цунами. Когда в 2010-х годах люди стали более часто видеть этих рыб в преддверии катастрофических природных явлений, вера в эту легенду снова распространилась.

Вера в то, что животные ведут себя по-другому перед землетрясениями или знают о приближении землетрясений, восходит как минимум к 373 году до н. э. Древнегреческий историк Фукидид писал, что собаки, крысы и змеи покинули античный город Гелика за несколько дней до смертоносного землетрясения, которое уничтожило город.

Также, в исторической хронике, описывающей землетрясение возле итальянского города Неаполь в 1805 году, говорится о том, что животные также вели себя странно перед этим событием. В частности, речь идет о том, что за несколько минут до землетрясения коровы начали мычать и бросались друг на друга. При этом также выли собаки, а лошади пытались убежать.

В документе сказано, что некоторые собаки за несколько минут до первого толчка разбудили своих спящих хозяев лаем, как будто хотели предупредить о надвигающейся опасности, и таким образом несколько человек смогли спастись. Но проблема с подобными историями заключается в том, что они являются лишь историями, созданными людьми, которые задним числом замечают странное поведение животных после того, как произошло землетрясение.

Хотя встречи с Сельдяными королями случаются редко, они все же происходят. Иногда они происходят, когда нет землетрясений, а иногда их видят незадолго до этих событий. Пять лет назад ученые решили выяснить, существует ли связь между появлением рыб Судного дня и крупными землетрясениями. Исследование показало, что из 336 появлений рыб и 221 землетрясения, которые произошли за длительный период истории, только один раз появление рыб возникло перед землетрясением. Поэтому ученые считают, что связи между этими двумя явлениями скорее всего нет.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили удивительный клад, которому 2400 лет, состоящий из древних персидских монет дариков. Ученые считают, что золотые монеты, зарытые в древнегреческом городе на западе Турции, принадлежали состоятельному наемнику.

Также Фокус писал о том, что ученые обеспокоены ростом "мертвой зоны" Мексиканского залива. Наша планета переживает ряд серьезных изменений глобального характера из-за деятельности человека, из-за чего в мире появляется множество страшных последствий. Один из них, это возникновение и быстрый рост мертвых зон, которые буквально истощают и уничтожают экосистему внутри себя.