Їх мучитиме робота і горе: як давньогрецький філософ описав кінець світу для людей

У багатьох культурах є свій кінець світу, про який розповідають міфи та легенди. Як вважали деякі греки, кінець світу настане, коли при народженні люди матимуть сиве волосся на скронях.

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Хоча древні греки часто вважали, що світ циклічний і безкінечний, проте і в них були власні теорії апокаліпсиса. Одна з таких теорій дійшла до нашого часу у праці Гесіода — давньогрецького філософа й сучасника Гомера, повідомляють IFLScience.

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Для багатьох древніх греків, зокрема філософів Платона й Арістотеля, світ не мав кінця, а був циклічним. Платон вірив, що кожні 36 тисяч років відбувається Екпірозис — руйнування космосу, яке передує початку нового циклу.

Замість того, щоб фокусуватися на майбутніх катаклізмах, грецькі міфологи та філософи більше зосереджувалися на розповідях про богів та катастрофи минулого. Проте, деяка інформація все ж збереглася у древніх писаннях: Гесіод, літописець, поет та економічний філософ часів Гомера, розповідав про своєрідний апокаліпсис, під час якого боги знищать людство.

У своїй поемі "Роботи і дні", написаній близько 700 рр. до н. е., Гесіод розділив історію людства на п’ять епох — золоту, срібну, бронзову, героїчну та залізну. Вони описують розвиток людства через призму грецьких міфів.

Як розповідає історик, під час першої, золотої епохи, "безсмертні боги, які живуть на Олімпі, створили золоту расу смертних людей". Вони жили, як боги, не знаючи праці чи горя. Вони, згідно з розповіддю Гесіода, проводили життя в численних банкетах та жили в спокої та мирі. Коли ж перші люди померли, то перевтілилися в добрих духів, які охороняють сучасників історика.

На зміну їм прийшло "друге покоління, яке було зі срібла і значно менш благородним". Вони не змогли втриматися від гріха та міжусобиць, що розгнівало богів, і Зевс прогнав їх геть. Проте, після смерті вони теж стали духами, але вже підземного світу — "і, хоча вони другого порядку, але шана їх також супроводжує".

На зміну їм прийшло покоління бронзової епохи, яке було "жахливим і сильним" та захоплювалося насильством. За словами Гесіода, вони були тверді серцем та мали велику силу. Як розповідають історії, ця раса знищила сама себе й після них не залишилося нічого, навіть їхньої назви. Проте, в деяких версіях їх знищив Зевс, пославши потоп.

Четверте покоління було благороднішим та праведнішим, расою людей-героїв, які увійшли в міфи Давньої Греції: Персей, Ахілл, Одіссей та інші герої епосу. Частину з них відділив від людей Зевс й, згідно з розповідями, вони живуть на краю земель, далеко від решти світу за глибоким бурхливим океаном, на родючих островах.

Себе ж Гесіод відносить до п’ятого, залізного, покоління людей. Вони ніколи не відпочивають від праці і горя вдень та загибелі вночі. Але навіть це покоління матиме добро, змішане зі злом. Історик вважає, що в один момент життя цих людей буде неймовірно коротким і вони почнуть народжуватися з сивиною на скронях: тоді Зевс знищить і їх, адже через короткий вік пануватиме розбрат та жорстокість.

Раніше Фокус розповідав про те, чи вірили в апокаліпсис мая. Насправді все не зовсім так, як багато-хто вважає.