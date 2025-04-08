Инструмент из будущего: на юге Германии найден "швейцарский нож" из неолита

На месте неолитического памятника на юге Германии был найден кремневый инструмент. Этот редкий артефакт представляет собой маленький древний нож с деревянной ручкой, которая позволяла легче держать инструмент в руках.

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Об этом пишет Live Science.

На данный момент этот инструмент выставлен в Государственном археологическом музее Баден-Вюртемберга (ALM). Артефакт нашли на территории муниципалитета, который находится на границе Германии и Швейцарии.

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Длина ножа составляет 7,3 сантиметра, а его внешний вид напоминает доисторический швейцарский нож. В нем острое кремневое лезвие прикреплено к деревянной ручке при помощи березовой смолы. В деревянной рукоятке ножа также нашли просверленное отверстие, чтобы можно было подвесить инструмент.

Артефакт нашли на месте, которое историки связывают с культурой Пфын. Известно, что в период неолита (4300–3500 гг. до н. э.) представители этой древней культуры заселяли земли от южной Баварии до северной Швейцарии. Но культура Пфын более известна своими домами на сваях, которые строились на болотистых земля, на берегу озер, рек и водно-болотных угодий.

На сегодняшний день было найдено около 1 тыс. альпийских свайных поселений, которые находятся на территории 6 стран мира. Из-за непосредственное близости к водно-болотным угодиям, на месте неолитических построек очень хорошо сохранились органические материалы, например, древесина.

Впервые свайные постройки были обнаружены случайно в 1856 году. Тогда неолитическую постройку нашел фермер на мелководье вдоль Боденского озера.

Представители культуры Пфын поселились у Боденского озера около 3900 г. до н. э. Эти люди строили свои дома на сваях, одомашнивали животных и выращивали сельскохозяйственные культуры. Они также экспериментировали с текстилем и начинали изготавливать изделия из меди.

Археологи нашли и другие инструмент из дерева и камня, принадлежавшие культуры Пфын. Среди них был кремневый кинжал с деревянной рукояткой, датируемый 3000–2400 гг. до н. э., который также находится в ALM, и кремневый нож, найденный в 1940-х годах, на котором были отпечатки семян зерна в смоле. Хотя отпечатки зерна предполагают, что эти уникальные предметы могли использоваться для обработки пищи, об их функции известно немногое.

Напомним, ученые назвали самые известные "неуместные артефакты". Время от времени археологи обнаруживают артефакты, которые, кажется, пришли к нам не из своего времени. Обычно эти предметы технологически опережают свою эпоху.