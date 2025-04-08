Інструмент із майбутнього: на півдні Німеччини знайдено "швейцарський ніж" із неоліту

На місці неолітичної пам'ятки на півдні Німеччини був знайдений крем'яний інструмент. Цей рідкісний артефакт являє собою маленький стародавній ніж із дерев'яною ручкою, яка давала змогу легше тримати інструмент у руках.

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Про це пише Live Science.

Наразі цей інструмент виставлено в Державному археологічному музеї Баден-Вюртемберга (ALM). Артефакт знайшли на території муніципалітету, який розташований на кордоні Німеччини та Швейцарії.

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Довжина ножа становить 7,3 сантиметра, а його зовнішній вигляд нагадує доісторичний швейцарський ніж. У ньому гостре крем'яневе лезо прикріплене до дерев'яної ручки за допомогою березової смоли. У дерев'яній рукоятці ножа також знайшли просвердлений отвір, щоб можна було підвісити інструмент.

Артефакт знайшли на місці, яке історики пов'язують із культурою Пфин. Відомо, що в період неоліту (4300-3500 рр. до н. е.) представники цієї стародавньої культури заселяли землі від південної Баварії до північної Швейцарії. Але культура Пфин більш відома своїми будинками на палях, які зводили на болотистих земля, на березі озер, річок і водно-болотних угідь.

На сьогоднішній день було знайдено близько 1 тис. альпійських пальових поселень, які знаходяться на території 6 країн світу. Через безпосередню близькість до водно-болотних угідь, на місці неолітичних будівель дуже добре збереглися органічні матеріали, наприклад, деревина.

Уперше пальові споруди були виявлені випадково 1856 року. Тоді неолітичну споруду знайшов фермер на мілководді вздовж Боденського озера.

Представники культури Пфин оселилися біля Боденського озера близько 3900 р. до н. е. Ці люди будували свої будинки на палях, одомашнювали тварин і вирощували сільськогосподарські культури. Вони також експериментували з текстилем і починали виготовляти вироби з міді.

Археологи знайшли й інші інструменти з дерева та каменю, що належали культурі Пфин. Серед них був крем'яний кинджал з дерев'яним руків'ям, датований 3000-2400 рр. до н. е., який також перебуває в ALM, і крем'яний ніж, знайдений у 1940-х роках, на якому були відбитки насіння зерна в смолі. Хоча відбитки зерна припускають, що ці унікальні предмети могли використовуватися для обробки їжі, про їхню функцію відомо небагато.

Нагадаємо, вчені назвали найвідоміші "недоречні артефакти". Час від часу археологи виявляють артефакти, які, здається, прийшли до нас не зі свого часу. Зазвичай ці предмети технологічно випереджають свою епоху.