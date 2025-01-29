Роботы-гуманоиды с ИИ пройдут жесткие испытания на прочность и безопасность: детали

Компания совместно с лабораторией, признанной OSHA, завершила разработку плана по сертификации аккумуляторной батареи, системы безопасности и электрических систем своего робота на соответствие отраслевым стандартам.

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Производитель робототехники Figure AI подробно рассказал о своем плане создания внутреннего Центра безопасности гуманоидов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Фирма стремится стать лидером в области безопасных гуманоидных роботов с искусственным интеллектом, повышая прозрачность и коммуникацию. Компания будет делиться обновлениями безопасности продукции, планами тестирования и результатами.

Figure проверит устойчивость, распознавание людей и домашних животных, а также поведение искусственного интеллекта, привлекая к себе внимание общественности.

Калифорнийская фирма подчеркивает важность заслуженного доверия, выступая за тщательное тестирование, соблюдение нормативных требований и сертификацию третьей стороной перед внедрением роботов на рабочих местах и ​​дома.

Повышение стандартов безопасности

В гонке за внедрение гуманоидных роботов на рабочих местах безопасность часто отходит на второй план. Поскольку такие крупные компании, как Amazon, Mercedes и BMW, запускают пилотные проекты на заводах и складах, обсуждения безопасности работников часто затмеваются волнением в отрасли.

Figure стремится сделать безопасность гуманоидных роботов, управляемых ИИ, приоритетной за счет повышения прозрачности и коммуникации. Компания будет делиться обновлениями по безопасности продукции, излагать планы тестирования и сообщать как об успехах, так и о неудачах.

В этой связи, помогая устанавливать отраслевые стандарты, компания открывает Центр по улучшению безопасности гуманоидов, целью которого является создание строгой программы проверки безопасности.

Осознавая обеспокоенность общественности, Figure AI стремится к прямому взаимодействию с клиентами, тестируя ключевые факторы безопасности, такие как устойчивость, обнаружение людей и домашних животных, поведение ИИ и навигация для предотвращения травм. Компания поощряет общественный контроль и обратную связь по тестированию безопасности Figure 02 и будущих моделей.

Компания призывает всех разработчиков гуманоидов соблюдать прозрачность и гарантировать, что роботы, используемые на рабочих местах и ​​дома, соответствуют строгим критериям безопасности.

Повышение безопасности на рабочем месте

Гуманоидные роботы легко интегрируются в склады, предлагая гибкость и эффективность, но они также представляют риски для безопасности. Их способность работать вместе с людьми увеличивает вероятность несчастных случаев, поскольку их большие, тяжелые конструкции свободно перемещаются в загруженных рабочих условиях.

По данным TechCrunch, правила техники безопасности на рабочем месте еще не поспевают за достижениями в области автоматизации. В настоящее время Управление по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) не имеет конкретных стандартов для робототехнической отрасли. Хотя необходимы более широкие правила безопасности при автоматизации, срочность рекомендаций, касающихся гуманоидов, растет, поскольку эти роботы становятся все более распространенными на рабочих местах.

Figure планирует специализированный объект для тестирования динамически стабильных двуногих роботов, решая проблемы безопасности в равновесии, обнаружении человека и ограничениях силы. Учитывая сложность, стандартизированное тестирование имеет важное значение для общественной безопасности.

Компания будет публиковать ежеквартальные обновления безопасности, корректируя частоту по мере необходимости. Эти отчеты будут подтверждать предположения, делиться уроками, подробно описывать процедуры испытаний и освещать успехи и неудачи. С помощью открытого общения Figure стремится информировать общественность, устанавливать ожидания в отношении безопасности и продвигать отраслевые стандарты.

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