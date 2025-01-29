Роботи-гуманоїди зі ШІ пройдуть жорсткі випробування на міцність і безпеку: деталі

Компанія спільно з лабораторією, визнаною OSHA, завершила розробку плану з сертифікації акумуляторної батареї, системи безпеки та електричних систем свого робота на відповідність галузевим стандартам.

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Виробник робототехніки Figure AI детально розповів про свій план створення внутрішнього Центру безпеки гуманоїдів. Про це пише Interesting Engineering.

Фірма прагне стати лідером у галузі безпечних гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом, підвищуючи прозорість і комунікацію. Компанія ділитиметься оновленнями безпеки продукції, планами тестування та результатами.

Figure перевірить стійкість, розпізнавання людей і домашніх тварин, а також поведінку штучного інтелекту, привертаючи до себе увагу громадськості.

Каліфорнійська фірма підкреслює важливість заслуженої довіри, виступаючи за ретельне тестування, дотримання нормативних вимог і сертифікацію третьою стороною перед впровадженням роботів на робочих місцях і вдома.

Підвищення стандартів безпеки

У перегонах за впровадження гуманоїдних роботів на робочих місцях безпека часто відходить на другий план. Оскільки такі великі компанії, як Amazon, Mercedes і BMW, запускають пілотні проєкти на заводах і складах, обговорення безпеки працівників часто затьмарюються хвилюванням у галузі.

Figure прагне зробити безпеку гуманоїдних роботів, керованих ШІ, пріоритетною за рахунок підвищення прозорості та комунікації. Компанія ділитиметься оновленнями щодо безпеки продукції, викладатиме плани тестування і повідомлятиме як про успіхи, так і про невдачі.

У зв'язку з цим, допомагаючи встановлювати галузеві стандарти, компанія відкриває Центр з поліпшення безпеки гуманоїдів, метою якого є створення суворої програми перевірки безпеки.

Усвідомлюючи занепокоєння громадськості, Figure AI прагне до прямої взаємодії з клієнтами, тестуючи ключові фактори безпеки, такі як стійкість, виявлення людей і домашніх тварин, поведінка ШІ та навігація для запобігання травм. Компанія заохочує громадський контроль і зворотний зв'язок щодо тестування безпеки Figure 02 і майбутніх моделей.

Компанія закликає всіх розробників гуманоїдів дотримуватися прозорості та гарантувати, що роботи, які використовуються на робочих місцях і вдома, відповідають суворим критеріям безпеки.

Підвищення безпеки на робочому місці

Гуманоїдні роботи легко інтегруються в склади, пропонуючи гнучкість і ефективність, але вони також становлять ризики для безпеки. Їхня здатність працювати разом з людьми збільшує ймовірність нещасних випадків, оскільки їхні великі, важкі конструкції вільно переміщуються в завантажених робочих умовах.

За даними TechCrunch, правила техніки безпеки на робочому місці ще не встигають за досягненнями в галузі автоматизації. Наразі Управління з охорони праці та промислової гігієни (OSHA) не має конкретних стандартів для робототехнічної галузі. Хоча необхідні ширші правила безпеки при автоматизації, терміновість рекомендацій, що стосуються гуманоїдів, зростає, оскільки ці роботи стають дедалі поширенішими на робочих місцях.

Figure планує спеціалізований об'єкт для тестування динамічно стабільних двоногих роботів, розв'язуючи проблеми безпеки в рівновазі, виявленні людини та обмеженнях сили. З огляду на складність, стандартизоване тестування має важливе значення для громадської безпеки.

Компанія публікуватиме щоквартальні оновлення безпеки, коригуючи частоту в міру необхідності. Ці звіти підтверджуватимуть припущення, ділитимуться уроками, детально описуватимуть процедури випробувань і висвітлюватимуть успіхи та невдачі. За допомогою відкритого спілкування Figure прагне інформувати громадськість, встановлювати очікування щодо безпеки та просувати галузеві стандарти.

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