Глушит навигацию бомб РФ с УМПК: что известно об украинской системе РЭБ Lima

В Украине разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Lima, способную глушить российские авиационные бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), уменьшая точность их ударов.

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Об этом рассказал бывший сотрудник министерства обороны Германии Нико Ланге изданию The Economist.

По его словам, украинские технологии РЭБ превосходят как российские, так и западные системы. Так, РЭБ Lima выводит из строя системы наведения российских планирующих бомб, которые атакуют позиции Сил обороны Украины.

По данным Forbes, системы РЭБ Lima производит компания Night Watch. В отличие от традиционных технологий, которые просто излучают радиошум в сторону противника, они используют "комбинацию глушения, подмены и информационной кибератаки на навигационный приемник".

"Мы используем цифровые помехи", — отметил представитель группы радиоэлектронной борьбы "Ночной дозор".

В статье также говорится, что после развертывания этих глушилок точность российских бомбардировок снизилась. При этом ВС РФ не прекратили использовать КАБы, вероятно, нацеливаясь на участки, где новые системы РЭБ еще не развернуты.

Напомним, российские бомбардировщики получили новую версию авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции, которая значительно увеличиваеь дальность полета боеприпаса.

Также сообщалось, что российский военно-промышленный комплекс активизировал производство планирующих авиационных бомб УМПБ Д-30СН, дальность которых достигает 90 км.