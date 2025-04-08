Глушить навігацію бомб РФ з УМПК: що відомо про українську систему РЕБ Lima

В Україні розробили систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) Lima, здатну глушити російські авіаційні бомби з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК), зменшуючи точність їхніх ударів.

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Про це розповів колишній співробітник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге виданню The Economist.

За його словами, українські технології РЕБ перевершують як російські, так і західні системи. Так, РЕБ Lima виводить з ладу системи наведення російських плануючих бомб, які атакують позиції Сил оборони України.

За даними Forbes, системи РЕБ Lima виробляє компанія Night Watch. На відміну від традиційних технологій, які просто випромінюють радіошум у бік противника, вони використовують "комбінацію глушіння, підміни та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач".

"Ми використовуємо цифрові перешкоди", — зазначив представник групи радіоелектронної боротьби "Нічний дозор".

У статті також ідеться, що після розгортання цих глушилок точність російських бомбардувань знизилася. Водночас ЗС РФ не припинили використовувати КАБи, ймовірно, націлюючись на ділянки, де нові системи РЕБ ще не розгорнуто.

Нагадаємо, російські бомбардувальники отримали нову версію авіаційних бомб з універсальним модулем планування і корекції, яка значно збільшує дальність польоту боєприпасу.

Також повідомлялося, що російський військово-промисловий комплекс активізував виробництво плануючих авіаційних бомб УМПБ Д-30СН, дальність яких сягає 90 км.