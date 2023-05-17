Квитанция возрастом 2 тысячи лет. В Иерусалиме нашли древний чек, высеченный на камне

Углубляясь в прошлое, археологи наткнулись на удивительный артефакт — каменную плиту, на которой высечены ивритские имена и числа. Надпись на ней служит старинной распиской, дающей ценную информацию о финансовых операциях жителей города в раннеримском периоде.

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В городе Давида, на территории Национального парка "Иерусалимские стены", во время недавних раскопок, проведенных Израильским управлением древностей, обнаружена замечательная находка — фрагмент каменной таблички с 2 000-летней надписью на иврите. Надпись, состоящая из семи частично сохранившихся строк, очевидно, создана в финансовых целях, пишет Israel National News.

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Среди фрагментарных ивритских имен и символов, обозначающих числа, одна строка показывает окончание имени "Шимон", за которым следует ивритская буква мем. В других строках цифры сопровождаются экономическими показателями, обозначенными ивритской буквой мем (сокращение от ма'от, что означает "деньги") или буквой реш (сокращение от рева'им, что означает "четверти").

Согласно статье, опубликованной Нахшоном Шантоном, руководителем раскопок от имени Управления древностей Израиля, и эпиграфистом профессором Эстер Эшель из университета Бар-Илан, четыре подобные надписи на иврите были ранее задокументированы в Иерусалиме и Бет-Шемеше.

Эти надписи, как и недавно обнаруженная, представляют собой имена и числа, высеченные на каменных плитах, и относятся к раннеримскому периоду. Однако данная надпись является первой в своем роде, обнаруженной в пределах Иерусалима в тот период.

Исследователи пришли к выводу, что надпись была высечена на плите из мелового камня с помощью острого инструмента. Первоначально плита служила оссуарием (погребальным ларцом), который обычно использовался в Иерусалиме и Иудее в период с 37 года до н. э. по 70 год н. э., то есть в раннеримский период. Хотя оссуарии обычно находят в могилах за пределами города, их наличие в пределах города предполагает возможность местной торговли в мастерских или магазинах.

Эта интригующая находка была обнаружена на нижней городской площади вдоль Паломнической дороги — примерно 600-метрового пути, соединяющего городские ворота и Силоамскую купель на юге Города Давида с воротами Храмовой горы и Второго храма. В древние времена эта дорога служила главной магистралью Иерусалима. Находка дополняет другие находки в этом районе, подтверждая его торговый характер.

Каменная табличка с надписью была извлечена из туннеля, вырытого в конце XIX века британскими археологами Блиссом и Дики, которые работали вдоль Ступенчатой улицы. Хотя надпись не имела оригинального археологического контекста, ее датировка раннеримским периодом была возможна на основании типа шрифта, характеристик каменной плиты и ее сходства с современными надписями.

По мнению исследователей, этот простой предмет дает представление о повседневной жизни жителей города 2 000 лет назад. Хотя список имен и цифр может показаться обыденным, тот факт, что квитанции использовались в коммерческих целях, как и сегодня, и что такая квитанция сохранилась, является редким и приятным открытием, позволяющим заглянуть в повседневную жизнь священного города Иерусалима.

Сзантон и профессор Эшель утверждают, что сочетание сохранившегося архитектурного пространства огромной мощеной камнями площади, наряду с раскопками небольших артефактов, таких как измерительный стол и новая надпись, позволяет реконструировать фрагменты этой замечательной археологической головоломки. Каждый фрагмент информации, особенно древняя надпись, вносит свое увлекательное измерение в историю города.

Эта замечательная находка на Паломнической дороге раскрывает еще одну грань еврейской жизни в Иерусалиме 2 000 лет назад.

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