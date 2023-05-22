На рівні з Атлантидою. Виявлено артефакти, пов'язані із загубленим королівством з міфів

Ліонесс — загублене королівство біля узбережжя Корнуоллу. Ця зникла земля, овіяна легендами, викликає постійні суперечки про її існування, не залишаючи осторонь науковців та археологів.

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Англія пропонує стислу версію видатних досягнень людства. Хоча велич пірамід Гізи чи Великої Китайської стіни залишається недосяжною, ця країна має свої власні визначні пам'ятки. Неподалік від узбережжя Корнуоллу, графства, розташованого в південно-західній частині материкової Англії і одного з небагатьох кельтських держав, що залишилися в Північно-Західній Європі, лежить легендарне загублене королівство під назвою Ліонесс — дивовижне втілення міфу про Атлантиду, пише IFLScience.

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Перша згадка про Ліонесс в англійській літературі датується 1485 роком і міститься в книзі сера Томаса Мелорі "Смерть Артура" (Le Morte d'Arthur). Цей об'ємний фоліант оповідає історії про короля Артура та його знаменитих лицарів Круглого столу.

У цій легенді є одна особлива деталь, яка може змінити сприйняття цієї історії: Трістан, який зазвичай асоціюється з Корнуоллом, насправді народився в Ліонессі — землі свого батька, короля. Згідно з місцевими переказами, Ліонесс був багатим королівством з великими містами, родючими рівнинами, понад 140 церквами і навіть власним собором, який, за чутками, стояв на вершині рифу Сім Каменів, приблизно за 29 кілометрів на захід від Лендс-Енду, нагадуючи величний замок, що височіє над землею внизу.

Однак, згідно з легендою, у 1099, 1089 чи, можливо, ще в шостому столітті, залежно від того, яку версію читати, всю країну раптово поглинуло море — божественне покарання за невизначений гріх проти Бога. Ліонесс зник безслідно, не залишивши жодного вцілілого чи залишків свого існування.

Проте, серед знищення, місцевий фольклор розповідає про самотнього вцілілого Тревеляна, мисливця, якому вдалося врятуватися від катастрофічного шторму на білому коні. Сьогодні в Корнуоллі точаться суперечки між різними сім'ями, кожна з яких стверджує, що походить від цього щасливого біженця. Вони символізують свій зв'язок через зображення мотиву підкови на своїх гербах. Рибалки в цьому районі також розповідають про слабкі звуки дзвонів, що час від часу долинають з глибини під їхніми човнами.

Переглядаючи більш ранні згадки про Ліонесс до 19 століття, можна помітити гостроцікаву особливість. Попри свій містичний і легендарний статус, Ліонесс зображується досить буденно. Мелорі майже не згадує про нього, окрім як про місце народження Трістана, і розповіді 16-17 століть віддзеркалюють цю недбалість.

У таких звітах, як "Огляд Корнуоллу" Керіва від 1602 року, лише визнається: "Море, що насувається, змило з нього [Корнуоллу] цілу країну Лайонесс, разом з іншими ділянками, що мають неабияку територію". Ці джерела описують простір між Лендс-Ендом та островами Шіллі, приблизно тридцять миль, який досі має корнуольську назву Летхау. Ця територія постійно занурена під воду на глибину від сорока до шістдесяти сажнів під час припливу, а під час відпливу іноді можна побачити коріння дерев.

Попри відсутність суперечок навколо потенційного існування королівства, частково завдяки анекдотичним свідченням, наданим місцевими моряками, відкриття затопленого лісу на островах Скіллі у 2009 році спонукало спільні археологічні дослідження груп з Англії та Уельсу. Їхнє семирічне дослідження, відоме під назвою "Проєкт Ліонесс", мало на меті заглибитися в історію та трансформацію місцевого ландшафту.

Результати проєкту, опубліковані у 2014 році, здавалося б, підтверджують легенди, хоча і з певними застереженнями. Наявність кам'яних стін та інших затоплених залишків під високою водою свідчила про те, що розповіді про втрачену країну можуть бути не зовсім безпідставними. Однак дослідники поспішили розвіяти будь-які уявлення про загублений у морі артурівський рай 11-го століття.

Нові дані показують, що 500-річний період між 2 500 і 2 000 роками до н. е. був найшвидшою втратою землі за всю історію Шотландії — це еквівалентно втраті двох третин всієї сучасної площі островів. Після цього швидкість змін значно сповільнилася, так що приблизно до 1500 року до н. е. структура островів наблизилася до сучасної.

Так стає вкрай малоймовірно, що Ліонесс, як описано в легендах, коли-небудь існував. Занурення у воду на понад 2 500 років унеможливило б будівництво 140 церков і височенного замку.

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