Останній цар династії Птолемеїв та королева Мавританії: як склалося життя дітей Клеопатри VII

Клеопатра VII, остання цариця Єгипту з династії Птолемеїв, народила чотирьох дітей за своє життя. Одного з її дітей, батьком якого був Юлій Цезар, а інших трьох — Марк Антоній.

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Сім'я Клеопатри VII проживала в розкішному золотому палаці, відомому як одна з найбагатших резиденцій у світі. Однак ідилічне життя цариці Єгипті та Марка Антонія раптово обірвалося в 31 році до н. е. після поразки від Октавіана в морській битві при Акції пише Ancient Origins.

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Октавіан, якого незабаром проголосили Цезарем Августом, не виявив милосердя до своїх супротивників. Його наміром було перемогти Марка Антонія і відвезти Клеопатру як дорогоцінну бранку до Риму, з кінцевою метою принизити її і забезпечити її загибель. Історичні перекази свідчать, що цьому плану не судилося здійснитися, оскільки і Клеопатра, і Марк Антоній вирішили накласти на себе руки в 30 році до н. е. Втративши батьків, їхні діти залишилися без захисту і опікунства.

Старшого сина Клеопатри, який народився 23 червня 47 року до н. е., назвали Цезаріоном — зменшувальне ім'я, що означає "маленький Цезар", відображаючи його зв'язок зі своїм знаменитим батьком, Гаєм Юлієм Цезарем.

Старшого сина Клеопатри, який народився 23 червня 47 року до н. е., назвали Цезаріоном — зменшувальне ім'я, що означає "маленький Цезар" Фото: Sdwelch1031/ CC0

Його повне ім'я було Птолемей XV Філопатор Філометр Цезар, і він став останнім царем династії Птолемеїв. З 2 вересня 44 року до н.е. він правив разом зі своєю матір'ю, яка плекала надії на те, що він з часом досягне тієї ж величі, що й його батько. Цезаріон здобув освіту у шанованих наставників, які готували його до майбутньої ролі.

Ймовірно, Цезаріон прийняв владу після смерті своєї матері 12 серпня 30 року до н. е. На жаль, всього через одинадцять днів він став жертвою наказу Октавіана, який наказав його вбити. Загибель Цезаріона усунула єдиного суперника Октавіана на римський трон.

Двома іншими синами Клеопатри були Александр Геліос, другий з трьох її синів, і Птолемей Філадельф. Александр, який отримав епітет "Геліос", що означає "сонце" грецькою мовою, народився в 34 р. до н. е. і був удостоєний титулу "Цар царів".

Клеопатра і Марк Антоній призначили його правителем різних регіонів, включаючи Вірменію, Парфію, Мідію і незвідані території між річками Євфрат та Інд. У 33 році до н. е. Александр заручився з Йотапою, дочкою мідійського царя Артавасдеса I Атропатена.

Третій син Клеопатри, Птолемей Філадельф, з'явився на світ у серпні або вересні 36 року до н. е. Наприкінці 34 року до н. е. він став правителем Сирії, Фінікії та Кілікії. Історичні джерела не згадують про жодні військові чи політичні починання молодого принца, а також не проливають світла на його шлюбні перспективи, що дозволяє припустити, що він не дожив до зрілого віку.

Після завоювання Єгипту Октавіаном Александра помилували, але всіх дітей Клеопатри і Марка Антонія забрали до Риму. На знак свого тріумфу Октавіан провів їх вулицями міста як захоплені скарби єгипетської цариці. Діти, прикрашені золотими ланцюгами, йшли за опудалом своєї матері, яка тримала в руці осину. Октавіан довірив дітей своїй старшій сестрі, Октавії Малій, яка також була колишньою дружиною Марка Антонія. Вони проживали разом з Октавією та її нащадками.

В історії Риму, написаній Кассієм Діо, згадується лише про те, що близнюків перевезли до столиці. Це викликає сумніви щодо виживання Птолемея Філадельфа під час подорожі до Риму, припускаючи, що він міг померти від хвороби взимку 29 року до н. е. Цілком можливо, що Александр Геліос покинув Рим разом зі своєю сестрою-близнючкою Клеопатрою Селеною, чиє ім'я перекладається з грецької як "місяць".

Примітно, що єдина дочка Клеопатри стала найвидатнішою з усіх її дітей, попри те, що вона була єдиним вцілілим членом династії Птолемеїв. Між 26 і 20 роками до н. е. Август організував у Римі шлюб між Клеопатрою Селеною і нумідійським царем Дзюбою.

Примітно, що єдина дочка Клеопатри стала найвидатнішою з усіх її дітей, попри те, що вона була єдиним вцілілим членом династії Птолемеїв

Цей союз, про який багато хто не знав, приведе до того, що вони стануть двома найвидатнішими правителями в історії Мавританії. Август подарував Клеопатрі Селені величезний посаг, зміцнивши її союз з Римом. Коли царство Дзюби перетворилося на римську провінцію в 46 році до н. е., він опинився царем без царства. Відтак, подружжя відправили до Мавританії, некерованої території, що потребувала римського нагляду.

У своїй новій столиці Клеопатра Селена вшанувала пам'ять матері, спорудивши на її честь пам'ятники та храми. Це місто, відоме як Кесарія (сучасне місто Шершель в Алжирі), процвітало під їхнім правлінням, займаючись процвітаючою торгівлею в Середземноморському регіоні. Архітектура міста демонструвала поєднання грецького, римського та єгипетського стилів.

Клеопатра Селена і Дзюба II були благословенні двома дітьми. Ім'я їхньої доньки залишається невідомим, але деякі дослідники вважають, що її могли звати Друзілла Мавританська. Однак не виключено, що жінка, яка мала це ім'я, була онукою королівського подружжя. Більше інформації збереглося про їхнього сина, Птолемея Мавританського. На жаль, з його смертю в 40 р. н. е. історія династії Птолемеїв підійшла до кінця.

Точна дата смерті Клеопатри Селени залишається загадкою. Остання монета з її ім'ям з'явилася в 17 році нашої ери. Епітафія грецького поета Кринагора з Мітілени проливає світло на можливу дату її смерті. Він порівнює її з місяцем, який темніє, коли спускається в Аїд, і має на увазі, що вона розділяла красу своєї тезки, Селени. Якщо інтерпретувати вірш з астрономічної точки зору, то можна припустити, що місячні затемнення відбувалися у 9, 8, 5 і 1 роках до нашої ери, а також у 3, 7, 10, 11 і 14 роках нашої ери.

За даними відомого єгиптолога Захи Хавасса, Клеопатра Селена померла у 8 році нашої ери. Після смерті вона була похована в Королівському мавзолеї Мавританії, розташованому на території сучасного Алжиру. Археологи також виявили фрагментарний напис, присвячений Дзюбі та Клеопатрі, що підтверджує їхній статус короля та королеви Мавританії.

Раніше Фокус писав про можливе місцезнаходження гробниці Клеопатри і Марка Антонія. У 2022 році група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна, храму, розташованого вздовж єгипетського узбережжя.

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