Последний царь династии Птолемеев и королева Мавритании: как сложилась жизнь детей Клеопатры VII

Клеопатра VII, последняя царица Египта из династии Птолемеев, родила четырех детей за свою жизнь. Юлий Цезарь был отцом одного из ее детей, а других троих — Марк Антоний.

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Семья Клеопатры VII проживала в роскошном золотом дворце, известном как одна из самых богатых резиденций в мире. Однако идиллическая жизнь царицы Египта и Марка Антония внезапно оборвалась в 31 году до н. э. после поражения от Октавиана в морском сражении при Акции пишет Ancient Origins.

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Октавиан, которого вскоре стали называть Цезарем Августом, не проявил никакой пощады к своим противникам. Его намерением было победить Марка Антония и забрать Клеопатру в качестве ценной пленницы в Рим, с конечной целью унизить ее и обеспечить ее гибель. Согласно историческим свидетельствам, этот план не осуществился, так как и Клеопатра, и Марк Антоний решили покончить с собой в 30 году до нашей эры. После потери родителей их дети остались без защиты и руководства.

Старший сын Клеопатры, родившийся 23 июня 47 года до н. э., был назван Цезарионом, уменьшительным термином, означающим "маленький Цезарь", что отражало его связь со знаменитым отцом, Гаем Юлием Цезарем.

Старший сын Клеопатры, родившийся 23 июня 47 года до н. э., был назван Цезарионом, уменьшительным термином, означающим "маленький Цезарь" Фото: Sdwelch1031/ CC0

Его полное имя было Птолемей XV Филопатор Филометор Цезарь, и он взял на себя роль последнего царя из династии Птолемеев. Со 2 сентября 44 года до н. э. он правил вместе со своей матерью, что питала надежды на то, что в будущем он достигнет величия, которого достиг его отец. Цезарион получил образование у уважаемых наставников, подготовивших его к ожидаемой будущей роли.

Вероятно, Цезарион принял правление после смерти матери 12 августа 30 года до н. э. К сожалению, всего через одиннадцать дней он стал жертвой приказа Октавиана убить его. Гибель Цезариона устранила единственного оставшегося соперника Октавиана на римский трон.

Двумя другими сыновьями Клеопатры были Александр Гелиос, второй из трех ее сыновей, и Птолемей Филадельф. Александр, получивший эпитет "Гелиос", что в переводе с греческого означает "солнце", родился в 34 году до н. э. и был удостоен титула "Царь царей".

Клеопатра и Марк Антоний назначили его правителем различных регионов, включая Армению, Парфию, Медию и неисследованные территории между реками Евфрат и Инд. В 33 году до н. э. Александр обручился с Иотапой, дочерью царя Артавасдеса I из Медии Атропатены.

Третий сын Клеопатры, Птолемей Филадельф, появился на свет в августе или сентябре 36 года до нашей эры. К концу 34 года до н. э. он занял пост правителя Сирии, Финикии и Киликии. Исторические записи не упоминают о каких-либо военных или политических начинаниях, предпринятых молодым принцем, и не проливают свет на его брачные перспективы, предполагая, что он не дожил до зрелого возраста.

Когда Октавиан завоевал Египет, Александра пощадили, но всех детей Клеопатры и Марка Антония увезли в Рим. В знак своего триумфа Октавиан провел их по улицам города как пленные сокровища египетской царицы. Дети, украшенные золотыми цепями, следовали за чучелом своей матери, сжимавшей в руке аспида. Октавиан доверил детей своей старшей сестре, Октавии Минор, которая также была бывшей женой Марка Антония. Они жили вместе с Октавией и ее собственным потомством.

В изложении истории Рима Кассием Дио упоминается только то, что близнецы были перевезены в столицу. Это заставляет сомневаться в том, что Птолемей Филадельф выжил во время путешествия в Рим, предполагая, что он мог заболеть зимой 29 года до н. э. Возможно, что Александр Гелиос отправился в Рим вместе со своей сестрой-близнецом, Клеопатрой Селеной, чье имя в переводе с греческого означает "луна".

Примечательно, что единственная дочь Клеопатры стала самой выдающейся из всех ее детей, несмотря на то, что была единственным выжившим представителем династии Птолемеев. Между 26 и 20 годами до н. э. Август организовал в Риме брак между Клеопатрой Селеной и царем Нумидии Джубой.

Примечательно, что единственная дочь Клеопатры стала самой выдающейся из всех ее детей, несмотря на то, что была единственным выжившим представителем династии Птолемеев

Этот союз, неизвестный многим, поможет паре стать двумя самыми значительными правителями в истории Мавритании. Август дал Клеопатре Селене огромное приданое, укрепив ее союз с Римом. Когда в 46 году до н. э. царство Джубы превратилось в римскую провинцию, он оказался царем без царства. Поэтому супругов отправили в Мавританию, непокорную территорию, требующую римского надзора.

В своей новой столице Клеопатра Селена почтила память своей матери, построив в ее честь памятники и храмы. Этот город, известный как Кесария (современный Черчель в Алжире), процветал под их властью, занимаясь процветающей торговлей в Средиземноморском регионе. Архитектура города представляла собой сплав греческого, римского и египетского стилей.

У Клеопатры Селены и Джубы II было двое детей. Хотя имя их дочери осталось неустановленным, некоторые исследователи полагают, что она могла быть Друзиллой из Мавритании. Однако не исключено, что женщина с таким именем была внучкой королевской четы. Больше информации сохранилось об их сыне, Птолемее Мавретании. К сожалению, с его смертью в 40 году нашей эры история династии Птолемеев подошла к концу.

Точная дата смерти Клеопатры Селены остается загадкой. Последняя монета с ее именем появилась в 17 году нашей эры. Эпитафия греческого поэта Кринагора из Митилены проливает некоторый свет на возможную дату ее смерти. В ней она уподобляется луне, темнеющей после спуска в Аид, и подразумевается, что она разделяла красоту своей тезки Селены. Если интерпретировать поэму астрономически, то можно предположить, что лунные затмения происходили в 9, 8, 5 и 1 годах до нашей эры, а также в 3, 7, 10, 11 и 14 годах нашей эры.

Согласно известному египтологу Захи Хавассу, Клеопатра Селена скончалась в 8 году нашей эры. После смерти она была похоронена в королевском мавзолее Мавритании, расположенном на территории современного Алжира. Археологи также обнаружили фрагментарную надпись, посвященную Джубе и Клеопатре, подтверждающую их статус короля и королевы Мавритании.

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