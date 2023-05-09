Еретическая теория музыки Платона: исследователи сломали скрытые в его работах послания и коды

Древний культ пифагорейцев верил, что математика и нумерология являются ключом к пониманию космоса. Новое исследование утверждает, что Платон заложил в своих работах скрытые послания с числами.

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Платон — один из самых известных и влиятельных философов в западной культуре. Он жил в Афинах в 4 веке до нашей эры и основал Академию, ставшую первым высшим учебным заведением в западном мире, пишет IFLScience.

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Работы Платона, такие как "Республика" и "Федон", изучают и сегодня, более двух тысяч лет спустя. Они считаются одними из самых важных и влиятельных философских текстов всех времен и народов.

Однако, по мнению историка науки из Манчестерского университета Джея Кеннеди, произведения Платона содержат скрытые послания, которые на протяжении веков оставались без внимания. В 2010 году Кеннеди опубликовал теорию, в которой утверждал, что сломал код и раскрыл скрытую философию Платона.

Теория Кеннеди предполагает, что Платон был тайным пифагорейцем, использовавшим свои произведения для передачи тайных посланий о еретической теории музыки.

Пифагорейцы — это культ, основанный Пифагором, верившим, что математика и нумерология являются ключом к пониманию космоса. По словам Кеннеди, Платон разделял эту веру и написал свои произведения так, чтобы отразить эту философию.

К примеру, Кеннеди обнаружил, что в "Республике" Платон разместил группы слов, связанных с музыкой, после каждой двенадцатой части текста — разделение, которое, как он утверждал, связано с "двенадцатью нотами греческой музыкальной гаммы".

Он говорил, что, разделив тексты таким образом, можно обнаружить важные концепции и повествовательные повороты, расположенные в каждом месте, причем положительные концепции находятся в гармоничных местах, а негативные — у диссонирующих.

По мнению Кеннеди, закономерность этого паттерна читатели и ученики Платона должны были замечать. Однако теорию Кеннеди некоторые исследователи встретили с уделом скептицизма. Они утверждали, что пифагорейское влияние в произведениях Платона уже хорошо известно, а конкретные утверждения Кеннеди об использовании числа 12 — безосновательны.

Музыкальные теоретики Джон С. Маккей и Александр Рединг согласились, что числа играют важную роль в философии Платона, но они отрицали утверждение Кеннеди, что 12 — ключевое. Они убеждали, что пифагорейская традиция считала число 10 самым важным, а использование Кеннеди числа 12 только произвольное.

Несмотря на споры вокруг теории Кеннеди, она открыла новые пути для исследования и интерпретации произведений Платона. Работа исследователя показала, что в творчестве одного из величайших мыслителей в истории Запада еще многое можно открыть и раскрыть.

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