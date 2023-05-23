Дерево крові дракона. Легенда про Каїна та Авеля живе на цьому неспокійному острові і нині

На острові Сокотра міфічне Дерево крові дракона сочиться багряним соком і мешкають рідкісні види тварин. Однак на тлі громадянської війни в Ємені та впливу ОАЕ їхня домівка опинилася на перехресті конфліктів.

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Розташована приблизно за 340 кілометрів від узбережжя Ємену в Індійському океані, Сокотра є самобутнім і надзвичайним місцем. Сокотра — це архіпелаг з чотирьох островів, найбільшим з яких є однойменний архіпелагу, пише IFLScience.

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Цей острів може похвалитися безпрецедентним біорізноманіттям, адже тут мешкають численні види, які не існують більше ніде на Землі. За даними ЮНЕСКО, 37% з 825 видів рослин Сокотри, 90% видів рептилій та 95% видів сухопутних равликів є ексклюзивом цієї ізольованої землі.

Серед чарівних мешканців Сокотри — Дерево крові дракона, надзвичайний екземпляр, що характеризується своїм особливим зовнішнім виглядом і багряним соком, який стікає по його стовбуру, нагадуючи краплини крові.

Легенда переплітається з реальністю на Сокотрі, оскільки деякі перекази свідчать, що саме тут народилися Каїн і Авель, сини Адама і Єви, яких вигнали з Едемського саду. Згідно з місцевим фольклором, Дерево крові дракона з'явилося, коли Каїн вчинив перший у світі акт братовбивства, внаслідок чого кров його брата Авеля просочилася в ґрунт, тим самим живлячи ріст цього дерева у моторошний спосіб.

Попри свій відносно віддалений статус, Сокотра не застрахована від глобальних наслідків зміни клімату. Дослідження, проведене у 2007 році, показало, що популяція Дерев крові дракона може скоротитися майже наполовину протягом цього століття через зростаючу посушливість острова.

Відоме в арабській мові як Дам аль-Ахавайн, що означає "кров двох братів", Дерево крові дракона пов'язує походження назви Сокотри з арабським словом "suqs qutra", що означає "ринок драконячої крові". Острів заслужив такі прізвиська, як "Перлина Аденської затоки" або "Галапагоські острови Індійського океану", що підтверджують його репутацію природної величі.

З усім тим цей райський куточок стикається з небезпечними викликами. Історично належачи Ємену, Сокотра нещодавно потрапив під вплив Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). У 2018 році військові сили ОАЕ були відправлені на острів в рамках триваючого втручання Саудівської Аравії в громадянську війну в Ємені.

Фактично вторгнувшись на Сокотру і встановивши політичний контроль, ОАЕ зіткнулися зі звинуваченнями в планах перетворити острів на "постійний військовий форпост і курорт". Крім того, критики стверджували, що еміратівці намагалися таємно вивезти з острова охоронювану флору і фауну з невідомих мотивів.

Зрештою, у 2020 році, після років складних політичних маневрів, влада над Сокотрою перейшла до Південної перехідної ради, яку підтримували ОАЕ, після чого на острові з'явився новий уряд.

Опинившись в епіцентрі тривалої єменської кризи, Сокотра опинилася в незручному становищі, не маючи жодної перспективи вирішення.

А проте проблиски надії залишаються. Попри негаразди, що випали на долю Сокотри та її культового Дерева крові дракона, на острові тривають природоохоронні заходи, спрямовані на збереження надзвичайного багатства острова для майбутніх поколінь.

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