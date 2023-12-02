Такого ще не знаходили: в Англії виявили матрицю середньовічної печатки, яка не має аналогів (фото)

В Англії за допомогою металошукача знайшли унікальну матрицю печатки. Цей артефакт, ймовірно, належав монахові та датується приблизно XIII-XIV століттями.

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Неподалік від Норвіча на південному сході Англії пошуківець знайшов унікальну середньовічну матрицю для печатки. Ця неймовірна знахідка, яку експерти називають "абсолютно унікальною", проливає світло на минулу епоху, що датується кінцем XIII або початком XIV століття, пише Arkeonews.

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Матриця печатки, яка, ймовірно, належала монаху, дає змогу зазирнути в духовний світ того часу, незадовго до того, як його охопила "чорна смерть". Особливістю цієї знахідки є напис на печатці, який свідчить "Благаю тебе, святе сонце праведності, будь шляхом". Історикиня Хелен Гік зазначає, що цей напис не має аналогів, що робить круглу печатку діаметром 24,6 мм справді єдиною у своєму роді.

У центрі печатки зображено мотив коронованої Діви Марії, яка колише немовля Ісуса, а праворуч від неї — монах, що молиться. На з'єднаних руках ченця напис AVE MA (Радуйся, Маріє). Цю сцену оточує чотиристулкова рамка із середньовічним латинським написом "TE: ROGO: IVSTICIE: SOL: PIVS: ESTO: VIE", розміщеним у пунктирній круговій облямівці вздовж краю.

У центрі печатки зображено мотив коронованої Діви Марії, яка колише немовля Ісуса, а праворуч від неї — монах, що молиться Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Хоча зображення Діви Марії з монахом навколішки не є рідкістю на печатках і церковних документах того періоду, ця кругла печатка вирізняється тим, що не має прямого аналога цього конкретного зображення. Використання терміну "Сонце Праведності" для позначення Ісуса Христа, що зустрічається в старозавітних пророцтвах, додає ще один рівень унікальності цій знахідці.

Однією з визначних особливостей цієї матриці печатки є втулка з зубчастим краєм на зворотному боці, що дозволяє припустити, що вона мала знімну ручку, яку можна було втягувати та закріплювати поворотом. Це безпрецедентна деталь, оскільки печатки з втулками, відомі з археології, зазвичай мали незнімні ручки. Можливість взаємозамінності штампів з однією і тією ж ручкою є новим аспектом цієї знахідки.

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Гік зазначає на практичному аспекті цього відкриття, вказуючи на те, що матриця розроблена для знімної ручки, що дозволяє їй обертатися для фіксації або зняття. Ця інноваційна особливість робить цю знахідку відмінною від інших відомих прикладів.

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