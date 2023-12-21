Трипольская диета: жители первых мегаполисов в мире питались не мясом

Как оказалось, трипольцы, жители крупнейших доисторических поселений, питались преимущественно горохом. Более того, ученые предполагают, что целью разведения крупного рогатого скота был навоз для удобрения

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Ученые обнаружили, что жители крупнейших в мире доисторических поселений, расположенных на территории современной Украины и Молдовы, в основном полагались на горох как на источник белка, а не на мясо, пишет IFLScience.

Эти поселения, которым более 6 000 лет, принадлежали к Трипольской культуре и насчитывали около 15 000 жителей, что делало их крупнейшими для своего времени.

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Около 4100 года до н. э. в лесостепной зоне к северо-западу от Черного моря начали появляться крупные трипольские поселения площадью около 320 гектаров. Чтобы разгадать тайны питания этих огромных сообществ, ученые углубились в прошлое, проанализировав изотопы углерода и азота из более 480 костей людей и животных, а также обугленных зерновых культур и почвы, собранных из 40 различных мест.

Результаты показали удивительное открытие: лишь около 10 процентов рациона трипольцев состояло из мяса. Зато основным источником белка для этих древних жителей был горох, который составлял до 46% их рациона. Такой растительный рацион, состоящий из зерновых и бобовых культур, обеспечивал сбалансированное потребление калорий и незаменимых аминокислот.

Хотя потребление мяса могло играть определенную роль во время общественных собраний и пиров, горох занимал центральное место в поддержке населения. Высокий уровень азота, обнаруженный в древних образцах гороха, свидетельствует о широком использовании навоза, что обеспечивало высокие урожаи для прокорма растущего населения.

Исследование показало, что на огражденных пастбищах вблизи поселений, вероятно, удерживали крупный рогатый скот, что способствовало сбору достаточного количества навоза для производства гороха. Доктор Франк Шлюц, автор исследования, подчеркнул: "Значительная часть крупного рогатого скота и овец содержалась на огражденных пастбищах. Более того, навоз животных, который производился там, люди использовали для интенсивного удобрения, в частности, гороха".

Исследователи даже предполагают, что целью разведения крупного рогатого скота было не мясо, а обеспечение навозом гороха, что устраняло потребность в ресурсоемком производстве мяса. Развитие мега экономики, сосредоточенной на пастбищах и бобовых, с эффективным управлением питательными веществами, обеспечило устойчивый рост без чрезмерной эксплуатации природных ресурсов.

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Несмотря на такой устойчивый подход, трипольские поселения покинули около 5 000 лет назад. Доктор Роберт Хофманн, еще один автор исследования, предполагает, что упадок скорее всего вызвал социально-политический конфликт, а не экономический или экологический коллапс.

"Социальная напряженность возникла из-за роста социального неравенства, что заставило людей отказываться от больших поселений и выбирать меньшие общины", — пояснил он.

А потому это исследование проливает свет на историю древних мегаполисов, где горох играл решающую роль в поддержании большого населения.

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