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Технологии и наука

Следы древней битвы: найденный студентом кинжал раскрыл событие возрастом 2 тысячи лет (фото)

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Фото: Leona Detig | Компьютерное изображение битвы, которая, как полагают, произошла на отдаленном горном склоне к югу от Чур около 15 года до н. э. между римскими войсками, продвигавшимися на север через Альпы, и местными народами

Благодаря находке поисковика, науке стало известно о масштабном месте битвы между римскими войсками и ретами в Швейцарии. Обнаруженный с помощью металлоискателя кинжал привел к открытию.

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В 2019 году студент-стоматолог и археолог-любитель Лукас Шмид наткнулся на удивительную историческую достопримечательность в суровом швейцарском регионе Граубюнден. Он нашел 2000-летний кинжал из серебра и латуни, решающий пазл в истории забытой схватки между Римской империей и местными племенами, пишет Arkeonews.

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Эта находка дала толчок к тщательному исследованию местности, открыв сокровищницу древних военных реликвий. В этом году команда ученых и студентов при поддержке университетов Базеля и Цюриха тщательно составила карту поля битвы, на котором состоялась встреча между Римской империей и племенем ретов.

Это место, вблизи ущелья Крап-Сес в кантоне Граубюнден, теперь признано как место последней битвы племени ретов с завоевательными римскими войсками около 15 года до н. э.

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Найденный кинжал до и после реставрации
Фото: Archaeological Service Graubünden

Во время раскопок, проведенных Археологической службой Граубюндена в сотрудничестве с Базельским университетом, обнаружили множество артефактов — наконечники копий, свинцовые рогатки, броши, фрагменты щитов, монеты и гвозди римских солдат. Эти остатки свидетельствуют об интенсивности конфликта, развернувшегося на вершине холма.

В течение многих лет Швейцария была усеяна остатками римского влияния — элегантными колоннами, виллами и амфитеатрами. Однако до сих пор на швейцарской земле не находили и не исследовали ни одного места битвы. Это недавно открытое место битвы представляет момент в истории, когда римский отряд столкнулся с 500-1 000 местных бойцов, что ознаменовало переход региона под власть римлян.

Питер-Эндрю Шварц, археолог из Базельского университета, поделился мыслями о недавних находках. Он упомянул о находке римской монеты, отчеканенной между 29 и 26 годами до н. э., во времена правления императора Августа.

Римляне, начав свои завоевания в третьем веке до нашей эры, постепенно взяли под контроль южный Тичино и долину Роны в течение следующих семидесяти пяти лет. Западная Швейцария стала свидетелем основания колоний по мере расширения римского господства. Однако их влияние на Альпы сохранялось, и они неоднократно совершали походы в горы в течение первого века до нашей эры.

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Этой осенью интенсивные трехнедельные раскопки на этом месте давали впечатляющие 250-300 объектов ежедневно, проливая свет на сложность этого древнего конфликта. Артефакты, которые сейчас демонстрирует Археологическая служба Граубюндена, дают ощутимую связь с эпохой, когда столкновение между империями и местными племенами формировало ход истории.

Случайная находка Лукаса Шмида открыла окно в прошлое, предлагая не только артефакты, но и рассказ, который обогащает наше понимание забытой главы швейцарских гор.

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