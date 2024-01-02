"Грубий мужик": учені нарешті розгадали таємниці 55-метрового геогліфа в Англії (фото)

Велетень із Серн-Еббас (в народі "Грубий мужик") — це 55-метровий геогліф в Англії, який зображає оголеного чоловіка з вузлуватою палицею. Довший час фігура велетня зберігала свої таємниці від науковців, проте тепер у них є певні теорії.

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У старовинному селі Серн-Еббас у графстві Дорсет, Англія, на схилі пагорба висічений велетень — колосальний 55-метровий геогліф. Протягом століть велетень спантеличував істориків, його походження було оповите таємницею аж до кінця XVII століття, пише HeritageDaily.

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Спочатку фігура зображувала велетенського оголеного чоловіка з вузлуватою палицею в правій руці та накинутим на ліву руку плащем, що стоїть над головою. Дослідження 1996 року відзначило зміни, що відбулися з часом, і розкрило ці деталі велетня із Серн-Еббас. Дослідження Національного фонду визначили, що фігуру створили в англосаксонський період між 700-1100 роками нашої ери.

Тепер дослідники Оксфордського університету пропонують захопливу теорію: Велетень із Серн-Еббасс може зображати Геркулеса, римського аналога Геракла. Ще більше інтригує те, що він міг слугувати збірним пунктом для західносаксонських армій під час саксонсько-вікінгських конфліктів.

Велетень із Серн-Еббасс може зображати Геркулеса, римського аналога Геракла Фото: Вікіпедія

Стратегічне розташування на хребті поблизу важливих шляхів, рясних джерел прісної води та західносаксонських маєтків робить велетня ідеальним місцем для збору військ. Таке розуміння його потенційної військової ролі додає ще один цікавий шар до загадкової історії гіганта.

Дослідження також вказує на поворот в ідентичності велетня. Виявляється, ченці з абатства Серн пізніше переосмислили фігуру, пов'язавши її зі святим Едвольдом. Цей хід, ймовірно, був спробою заявити права на мощі святого. Доктор Морком, науковий співробітник Університету Осло, пояснив, що ченці, відчуваючи незручність від присутності видатної язичницької фігури в своєму оточенні, вдалися до інтелектуальної інтерпретації, щоб пов'язати її зі своїм покровителем.

На цьому інтрига не закінчується — рукопис XI століття, що зберігається в Британській бібліотеці, згадує велетня в оповіді про відлюдника святого Едвольда, який посадив свій посох на вершині пагорба. Цей зв'язок ще більше поглиблює шари історичного значення, що оточують геогліф.

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Це поєднання археологічних знахідок та історичних переосмислень проливає нове світло на призначення велетня. Від потенційного військового збірного пункту під час саксонсько-вікінгських конфліктів до пізнішого асоціювання монахами зі святим Едвольдом, велетень з Серн-Еббас продовжує підносити сюрпризи, зберігаючи свої таємниці для майбутніх досліджень багатої історії Англії.

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