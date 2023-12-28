Право власності і Бостонське чаювання: як батьки-засновники відреагували на події в Массачусетсі

Бостонське чаювання вважається подією, яка призвела до Американської революції. Проте навіть серед батьків-засновників Америки панували різні думки щодо цієї події.

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Американська революція часто асоціюється з проголошенням Декларації незалежності у Філадельфії, але батьківщиною революції вважається штат Массачусетс. За даними Інституту американської революції, Массачусетс мав найбільшу автономію в Британській імперії, а його жителі були особливо стійкими до заходів, які запроваджувала материнська країна, пише Grunge.

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Хоча шкільні програми часто зосереджуються на Массачусетсі, як центрі революції, важливо пам'ятати, що не всі колонії мали однакове ставлення до подій. Розбіжності між ними були настільки глибокими, що дехто вважав, що новостворений союз може розпастися після революції. Навіть серед батьків-засновників існували різні думки щодо подій, які передували революції.

Одним із визначних інцидентів, який висвітлив ці розбіжності, стало Бостонське чаювання. Джон Адамс з Массачусетсу святкував його як "найвеличніший рух з усіх", тоді як Джордж Вашингтон з Вірджинії займав більш критичну позицію. У листі до Джорджа Вільяма Ферфакса Вашингтон визнав суворі британські заходи, але не схвалив знищення чаю, прокоментувавши подію: "не те, що ми схвалюємо поведінку [бостонців] щодо знищення чаю".

Бенджамін Франклін з Філадельфії також мав застереження щодо Бостонського чаювання. У 1773 році він шукав ненасильницького вирішення, пропонуючи відшкодування за зіпсований чай. Поміркованість Франкліна змінилася після принизливого виступу перед британською таємною радою, і згодом він став провідною фігурою в боротьбі за незалежність.

Згідно з книгою Гарлоу Г. Ангера "Американська буря: Як Бостонське чаювання спричинило революцію", особисті почуття Вашингтона одразу після події, можливо, були сильнішими, ніж він висловлював пізніше. Деякі історичні реконструктори у 2010 році навіть зобразили Вашингтона як такого, що вважав бостонців, які стояли за протестом, "божевільними" і підтримував компенсацію Ост-Індійській компанії.

Критика з боку Вашингтона і Франкліна насамперед стосувалася цінності приватної власності. Батьки-засновники, включно з Вашингтоном, вважали право власності невіддільним від особистої свободи.

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Франклін вважав, що це "природне право" людини мати достатньо приватної власності, щоб утримувати себе. Загроза приватній власності, яку становили такі події, як Бостонське чаювання, викликала занепокоєння у цих діячів, принаймні доти, поки британці не відреагували на ці події.

По суті, різна реакція батьків-засновників на Бостонське чаювання свідчить про складність і розбіжності всередині американських колоній у цей вирішальний період. Дебати про права власності відіграли значну роль у формуванні їхніх поглядів, що, зрештою, вплинуло на траєкторію Американської революції.

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