Право собственности и Бостонское чаепитие: как отцы-основатели отреагировали на события в Массачусетсе

Бостонское чаепитие считается событием, которое привело к Американской революции. Однако даже среди отцов-основателей Америки господствовали разные мнения относительно этого события.

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Американская революция часто ассоциируется с провозглашением Декларации независимости в Филадельфии, но родиной революции считается штат Массачусетс. По данным Института американской революции, Массачусетс имел наибольшую автономию в Британской империи, а его жители были особенно устойчивыми к мерам, которые вводила материнская страна, пишет Grunge.

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Хотя школьные программы часто сосредотачиваются на Массачусетсе, как центре революции, важно помнить, что не все колонии имели одинаковое отношение к событиям. Разногласия между ними были настолько глубокими, что некоторые считали, что новосозданный союз может распасться после революции. Даже среди отцов-основателей существовали разные мнения о событиях, предшествовавших революции.

Одним из выдающихся инцидентов, который высветил эти разногласия, стало Бостонское чаепитие. Джон Адамс из Массачусетса праздновал его как "величайшее движение из всех", тогда как Джордж Вашингтон из Вирджинии занимал более критическую позицию. В письме к Джорджу Уильяму Фэрфаксу Вашингтон признал суровые британские меры, но не одобрил уничтожение чая, прокомментировав событие: "не то, что мы одобряем поведение [бостонцев] по уничтожению чая".

Бенджамин Франклин из Филадельфии также имел предостережения относительно Бостонского чаепития. В 1773 году он искал ненасильственного решения, предлагая возмещение за испорченный чай. Умеренность Франклина изменилась после унизительного выступления перед британским тайным советом, и впоследствии он стал ведущей фигурой в борьбе за независимость.

Согласно книге Харлоу Г. Ангера "Американская буря: Как Бостонское чаепитие вызвало революцию", личные чувства Вашингтона сразу после события, возможно, были сильнее, чем он выражал позже. Некоторые исторические реконструкторы в 2010 году даже изобразили Вашингтона как такого, который считал бостонцев, стоявших за протестом, "сумасшедшими" и поддерживал компенсацию Ост-Индской компании.

Критика со стороны Вашингтона и Франклина прежде всего касалась ценности частной собственности. Отцы-основатели, включая Вашингтона, считали право собственности неотделимым от личной свободы.

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Франклин считал, что это "естественное право" человека иметь достаточно частной собственности, чтобы содержать себя. Угроза частной собственности, которую представляли такие события, как Бостонское чаепитие, вызывала беспокойство у этих деятелей, по крайней мере, до тех пор, пока британцы не отреагировали на эти события.

По сути, разная реакция отцов-основателей на Бостонское чаепитие свидетельствует о сложности и разногласиях внутри американских колоний в этот решающий период. Дебаты о правах собственности сыграли значительную роль в формировании их взглядов, что в конечном итоге повлияло на траекторию Американской революции.

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