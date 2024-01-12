Города-сады Амазонии: исследователи обнаружили следы исчезнувших цивилизаций доколумбовых времен (фото)

Используя современные технологии, ученые смогли обнаружить скрытые города посреди Амазонии. Это открытие подтверждает исторические свидетельства первых колонизаторов.

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Аэрофотосъемка обнаружила древние города в самом сердце Амазонии, разрушив ошибочное представление о том, что тропические леса оставались нетронутыми людьми до прибытия Колумба. Самое большое и древнее из известных амазонских поселений в Эквадоре, датируемое 2 500 годами, обнаружили в недавнем международном исследовании, пишет Arkeonews.

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Вопреки распространенному мнению о том, что Амазония была нетронутой дикой природой, исторические свидетельства первых европейцев описывают оживленные города и фермы в этом регионе. Теперь комплексное исследование, длившееся 25 лет, выявило запутанную сеть городов-садов вдоль реки Упано, бросая вызов предвзятым представлениям о древних культурах Амазонии.

Обнаруженные поселения являются не только древнейшей, но и крупнейшей городской сетью в Амазонии, предшествовавшей другим доколумбовым городам региона. Профессор Стивен Ростейн, возглавляющий исследование, подчеркивает необходимость пересмотреть наш европоцентрический взгляд на цивилизацию.

"Это старше любого другого известного нам места в Амазонии. Мы должны изменить наше представление о том, что такое культура и цивилизация", — отмечает он.

Открытие стало возможным благодаря использованию технологии LiDAR, которая позволила обнаружить более 6 000 прямоугольных платформ, расположенных группами вокруг площадей Фото: LIDAR A. DORISON ET S. ROSTAIN

Город, построенный около 2 500 лет назад, просуществовал до 1 000 лет. Поразительно, что эти города конкурируют по размерам со стоянками мая, демонстрируя уровень сложности и изящества, который ранее недооценивался в древних культурах Амазонии.

Открытие стало возможным благодаря использованию технологии LiDAR, которая позволила обнаружить более 6 000 прямоугольных платформ, расположенных группами вокруг площадей. Эти платформы, размером примерно 20 на 10 метров и высотой 2-3 метра, служили различным целям, некоторые из них, как полагают, были домами, а другие предназначались для церемониальных целей. Сложная планировка города включала центральную площадь в Киламопе с массивной платформой размером 140 на 40 метров.

Найдены дороги, тропы и каналы, соединяющие платформы. Это говорит о том, что большая территория была занята Фото: STEPHAN ROSTAIN

Одним из самых удивительных элементов является разветвленная сеть дорог, соединяющая эти платформы, протяженностью более 25 км. Доктор Дорисон, один из исследователей, подчеркивает изящество дорог, с прямыми углами и прямыми путями — сложная задача в условиях джунглей. Кроме того, подъездные пути со рвами по обеим сторонам были идентифицированы как каналы, что свидетельствует о развитой системе управления водными ресурсами.

Это открытие бросает вызов распространенному представлению о малых, изолированных группах жителей Амазонии, живущих в примитивных условиях.

Антуан Дорисон, соавтор исследования, отмечает: "Это меняет наше представление о культуре Амазонии. Это показывает, что древние люди жили в сложных городских обществах".

Хотя результаты исследования дают ценную информацию о богатой истории Амазонии, остается загадкой, почему исчезли эти древние цивилизации. Тень соседнего вулкана, ответственного за плодородные почвы, возможно, также сыграла свою роль в упадке этих обществ.

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Это открытие не только добавляет новую главу в историю Амазонии, но и подчеркивает важность переоценки нашего понимания древних цивилизаций, показывая, что джунгли скрывают тайны, которые противоречат нашим предыдущим предположениям.

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