Міста-сади Амазонії: дослідники виявили сліди зниклих цивілізацій доколумбових часів (фото)

Використовуючи сучасні технології, вчені змогли виявити приховані міста посеред Амазонії. Це відкриття підтверджує історичні свідчення перших колонізаторів.

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Аерофотозйомка виявила стародавні міста в самому серці Амазонії, зруйнувавши хибне уявлення про те, що тропічні ліси залишалися недоторканими людьми до прибуття Колумба. Найбільше і найдавніше з відомих амазонських поселень в Еквадорі, що датується 2 500 роками, виявили в нещодавньому міжнародному дослідженні, пише Arkeonews.

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Всупереч поширеній думці про те, що Амазонія була незайманою дикою природою, історичні свідчення перших європейців описують жваві міста і ферми в цьому регіоні. Тепер комплексне дослідження, що тривало 25 років, виявило заплутану мережу міст-садів уздовж річки Упано, кидаючи виклик упередженим уявленням про стародавні культури Амазонії.

Виявлені поселення є не лише найдавнішою, але й найбільшою міською мережею в Амазонії, що передувала іншим доколумбовим містам регіону. Професор Стівен Ростейн, який очолює дослідження, наголошує на необхідності переглянути наш європоцентричний погляд на цивілізацію.

"Це старше за будь-яке інше відоме нам місце в Амазонії. Ми повинні змінити наше уявлення про те, що таке культура і цивілізація", — зазначає він.

Відкриття стало можливим завдяки використанню технології LiDAR, яка дозволила виявити понад 6 000 прямокутних платформ, розташованих групами навколо площ Фото: LIDAR A. DORISON ET S. ROSTAIN

Місто, побудоване близько 2 500 років тому, проіснувало до 1 000 років. Вражає те, що ці міста конкурують за розмірами зі стоянками мая, демонструючи рівень складності та витонченості, який раніше недооцінювався у стародавніх культурах Амазонії.

Відкриття стало можливим завдяки використанню технології LiDAR, яка дозволила виявити понад 6 000 прямокутних платформ, розташованих групами навколо площ. Ці платформи, розміром приблизно 20 на 10 метрів і висотою 2-3 метри, слугували різним цілям, деякі з них, як вважають, були будинками, а інші призначалися для церемоніальних цілей. Складне планування міста включало центральну площу в Кіламопе з масивною платформою розміром 140 на 40 метрів.

Знайдено дороги, стежки та канали, що з'єднують платформи. Це свідчить про те, що велика територія була зайнята Фото: STEPHAN ROSTAIN

Одним із найдивовижніших елементів є розгалужена мережа доріг, що з'єднує ці платформи, протяжністю понад 25 км. Доктор Дорісон, один із дослідників, підкреслює витонченість доріг, з прямими кутами і прямими шляхами — складне завдання в умовах джунглів. Крім того, під'їзні шляхи з ровами по обидва боки були ідентифіковані як канали, що свідчить про розвинену систему управління водними ресурсами.

Це відкриття кидає виклик поширеному уявленню про малі, ізольовані групи мешканців Амазонії, що живуть у примітивних умовах.

Антуан Дорісон, співавтор дослідження, зазначає: "Це змінює наше уявлення про культуру Амазонії. Це показує, що стародавні люди жили в складних міських суспільствах".

Хоча результати дослідження дають цінну інформацію про багату історію Амазонії, залишається загадкою, чому зникли ці стародавні цивілізації. Тінь сусіднього вулкану, відповідального за родючі ґрунти, можливо, також зіграла свою роль у занепаді цих суспільств.

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Це відкриття не лише додає нову главу до історії Амазонії, але й підкреслює важливість переоцінки нашого розуміння стародавніх цивілізацій, показуючи, що джунглі приховують таємниці, які суперечать нашим попереднім припущенням.

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