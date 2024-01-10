Покриті символічним орнаментом і з останками всередині: знайдено нові поховальні урни мая

Мексиканські археологи виявили поховальні урни часів мая, прикрашені символічним орнаментом, зокрема зображеннями священного дерева, сови та фігуркою бога кукурудзи. Артефакти знайшли на одній з ділянок "Потягу мая".

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Археологи, які працюють вздовж маршруту "Потягу мая", нещодавно розкопали поховальну урну з вирізьбленим зображенням бога кукурудзи. Цей артефакт проливає світло на багаті культурні та релігійні практики стародавньої цивілізації мая, пише Arkeonews.

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Дієго Прієто Ернандес, генеральний директор Національного інституту антропології та історії (INAH), поділився інформацією про знахідку. Урна, яку за типологією визначили як посудину в стилі паакцатц, має зображення бога кукурудзи, що виходить з листя качана.

Примітно, що урна знайдена недалеко від подібної посудини, що натякає на можливий зв'язок і припускає, що вони могли бути частиною давнього ритуального жертвоприношення. Глиняний горщик з людськими останками дає уявлення про духовні вірування та поховальні практики народу мая.

Поховальна урна прикрашена антропоморфною фігуркою, що представляє бога кукурудзи мая Фото: INAH

Поховальна урна прикрашена антропоморфною фігуркою, що представляє бога кукурудзи мая, а на кришці зображена сова — незвичайна деталь, спільна з посудиною-компаньйоном.

Фігурка бога виконана в техніці пастилья, що символізує зображення божества у вигляді качана кукурудзи на стадії росту. Крім того, урна має орнамент, що нагадує символ мая "ік", який означає вітер і божественне дихання.

Орнамент другої посудини, виконаний у вигляді колючок дерева сейба, священного символу стародавніх мая, додає знахідці ще більшої глибини. Цікаво, що подібні зображення божества мая знаходили на статуетках з острова Джайна в Кампече.

Заглиблюючись у культурний контекст, археологи наголошують на значенні сови в іконографії мая в класичний період. Вона вважалася одночасно і знаменням, і символом війни. Посудини паакцац, виготовлені між 680 та 770 роками нашої ери в регіоні Ріо-Бек у Кампече, ще більше підтверджують цю інтерпретацію.

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Недоторкані поховання мая: археологи знайшли останки в таємній печері (фото)

Під час масштабної роботи на ділянках 5, 6 і 7 "Потягу мая" археологи виявили і зберегли неймовірну кількість артефактів. На сьогодні вони захистили 40 000 археологічних об'єктів, зокрема понад 1000 артефактів, понад 200 000 керамічних фрагментів і 148 людських поховань.

Ці дослідження не лише збагачують наше розуміння історії та культури мая, але й підкреслюють важливість збереження та вшанування нашої спільної спадщини.

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