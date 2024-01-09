Останнє місце спочинку Коперника: після кількох століть пошуків його нарешті знайшли (фото)

Місце спочинку Миколая Коперника шукали кілька століть, аж поки команда польських археологів не зробила відкриття, яке привело до виявлення останків вченого.

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Миколай Коперник не лише був астрономом, але й досліджував математику, інженерію, економіку та медицину. Проте, місцезнаходження його могили у Фромборку, Польща, з роками стало історичною загадкою, пише Ancient Origin.

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Микола Коперник народився у 1473 році і після смерті батька здобувати освіту з допомогою свого дядька. Спочатку він навчався у Краківському університеті, а згодом вивчав в італійських університетах медицину, канонічне право, математичну астрономію та астрологію.

Після навчання Коперник працював на свого дядька будучи його особистим лікарем та секретарем. У 1512 році науковець переїхав до Фромборка, де став каноніком й почав створювати свою модель Всесвіту.

На противагу землецентричній моделі Птолемея, він стверджував, що Земля і планети обертаються навколо Сонця. Його головна праця "Про обертання небесних сфер", опублікована незадовго до смерті у 1543 році, заклала основу для космічної революції.

Попри монументальний внесок Коперника, місцезнаходження його могили залишалося невловимим Фото: Public Domain

Попри монументальний внесок Коперника, місцезнаходження його могили залишалося невловимим. У 2005 році група польських археологів, під керівництвом Єжи Ґонсовського, розпочала пошуки біля Вівтаря Святого Хреста у Фромборкському соборі.

У своїх пошуках вони спиралися на теорію Єжи Сікорського, який вважав, що до XVIII століття канонікам передавали окремі вівтарі в соборі, під якими священнослужителів надалі ховали.

Вони відкопали тринадцять скелетів, один з яких належав чоловікові у віці 60-70 років, найближчому до профілю Коперника. Череп скелета допоміг провести реконструкцію обличчя, а аналіз ДНК, завдяки добре збереженим зубам, став вирішальним інструментом для ідентифікації.

Виникли труднощі з пошуком зразка для порівняння, але в 2008 році таємницю розкрили завдяки шведським вченим. В астрономічному довіднику Коперника, вивезеному до Швеції під час вторгнення у XVII столітті, знайшли його волосся. Генетичне порівняння виявило збіг з ДНК скелета, що переконливо підтвердило гіпотезу про те, що це були останки Коперника.

У 2010 році останки науковця урочисто перепоховали на тому ж місці, де їх і виявили 19 лютого, у 537-му річницю народження вченого, в Торуні відбулася урочиста меса, а 22 травня відбулася друга церемонія похорону Фромборкському соборі.

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Це відкриття не лише проливає світло на місце останнього спочинку наукового світила, але й підкреслює доблесть сучасних наукових методів у підтвердженні історичних даних. Розкриваючи таємниці космосу і минулого, спадщина Коперника продовжує жити, пов'язуючи минуле з сьогоденням і формуючи наше розуміння Всесвіту.

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