Останнє місце спочинку Коперника: після кількох століть пошуків його нарешті знайшли (фото)
Місце спочинку Миколая Коперника шукали кілька століть, аж поки команда польських археологів не зробила відкриття, яке привело до виявлення останків вченого.
Миколай Коперник не лише був астрономом, але й досліджував математику, інженерію, економіку та медицину. Проте, місцезнаходження його могили у Фромборку, Польща, з роками стало історичною загадкою, пише Ancient Origin.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Микола Коперник народився у 1473 році і після смерті батька здобувати освіту з допомогою свого дядька. Спочатку він навчався у Краківському університеті, а згодом вивчав в італійських університетах медицину, канонічне право, математичну астрономію та астрологію.
Після навчання Коперник працював на свого дядька будучи його особистим лікарем та секретарем. У 1512 році науковець переїхав до Фромборка, де став каноніком й почав створювати свою модель Всесвіту.
На противагу землецентричній моделі Птолемея, він стверджував, що Земля і планети обертаються навколо Сонця. Його головна праця "Про обертання небесних сфер", опублікована незадовго до смерті у 1543 році, заклала основу для космічної революції.
Попри монументальний внесок Коперника, місцезнаходження його могили залишалося невловимим. У 2005 році група польських археологів, під керівництвом Єжи Ґонсовського, розпочала пошуки біля Вівтаря Святого Хреста у Фромборкському соборі.
У своїх пошуках вони спиралися на теорію Єжи Сікорського, який вважав, що до XVIII століття канонікам передавали окремі вівтарі в соборі, під якими священнослужителів надалі ховали.
Вони відкопали тринадцять скелетів, один з яких належав чоловікові у віці 60-70 років, найближчому до профілю Коперника. Череп скелета допоміг провести реконструкцію обличчя, а аналіз ДНК, завдяки добре збереженим зубам, став вирішальним інструментом для ідентифікації.
Виникли труднощі з пошуком зразка для порівняння, але в 2008 році таємницю розкрили завдяки шведським вченим. В астрономічному довіднику Коперника, вивезеному до Швеції під час вторгнення у XVII столітті, знайшли його волосся. Генетичне порівняння виявило збіг з ДНК скелета, що переконливо підтвердило гіпотезу про те, що це були останки Коперника.
У 2010 році останки науковця урочисто перепоховали на тому ж місці, де їх і виявили 19 лютого, у 537-му річницю народження вченого, в Торуні відбулася урочиста меса, а 22 травня відбулася друга церемонія похорону Фромборкському соборі.Важливо
Це відкриття не лише проливає світло на місце останнього спочинку наукового світила, але й підкреслює доблесть сучасних наукових методів у підтвердженні історичних даних. Розкриваючи таємниці космосу і минулого, спадщина Коперника продовжує жити, пов'язуючи минуле з сьогоденням і формуючи наше розуміння Всесвіту.
Раніше Фокус писав про підземні секрети неоліту. В Китаї знайшли таємні тунелі Кам'яного міста Хоученцуй.
А також ми розповідали про древній артефакт, призначення якого вчені не можуть встановити.