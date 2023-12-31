Археологи розкопали незвичайне поховання у Швеції: в ньому спочивав хтось впливовий (фото)

Дослідники виявили неординарне поховання у Швеції. Поряд з останками високого чоловіка вони знайшли меч довжиною близько 1,2 м. Вчені припускають, що це була впливова особа.

Related video

Під час нещодавніх археологічних розкопок у прибережному містечку Хальмстад, Швеція, дослідники натрапили на знахідку, яка розкриває цікаві подробиці середньовічного життя. Серед 49 могил, виявлених під залишками монастиря, що діяв з 1494 по 1531 рік, помітно виділялася одна могила — високого чоловіка, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Унікальність цієї знахідки полягає не лише в самому похованні, але й у зрості та речах похованого. Ця надзвичайна постать, зростом майже 2 метри, похована з мечем, довжина якого сягала понад 1,2 м. Меч, єдиний артефакт, що супроводжував його, акуратно поклали з лівого боку.

Рентгенівський знімок меча виявив інкрустовану прикрасу з двома хрестами, які, як вважають, виготовлені з дорогоцінних металів.

Серед 49 могил, виявлених під залишками монастиря, що діяв з 1494 по 1531 рік, помітно виділялася одна могила — високого чоловіка Фото: Cultural Environment of Halland

Ця знахідка робить її ще важливішою, зважаючи на рідкісність мечів у середньовічних похованнях. Згідно з культурним середовищем Халланда, мечі використовувала еліта або особи високого класу. Отже, ця знахідка дозволяє припустити, що чоловік був шляхетного походження або мав привілейований статус.

Лілла Торг, центральна площа Хальмстада, колись була частиною францисканського монастиря Санкта-Аннас у XV столітті. Попередні розкопки 1932 року вже виявили залишки монастирської кухні та церкви.

Нещодавні розкопки не лише відкрили більшу частину монастирської церкви, але й знайшли це поховання. Поруч дослідники виявили ще дві могили, одна з яких належала дорослій жінці, а інша — чоловікові.

Рентгенівський знімок меча виявив інкрустовану прикрасу з двома хрестами, які, як вважають, виготовлені з дорогоцінних металів Фото: Cultural Environment of Halland

Ця знахідка ще більше зміцнює розуміння того, що костел Святої Анни слугував місцем поховання, зокрема осіб шляхетного походження, протягом 35 років присутності францисканського ордену на цьому місці.

Якщо заглибитися в історичний контекст, то Хальмстад, розташований за понад 430 км на південний захід від Стокгольма, отримав свою першу хартію у 1307 році в складі Данського королівства. Монастир Санкта-Аннас, який фінансувала тодішня королева Данії Христина Саксонська, проіснував недовго з 1494 по 1503 рік.

Однак у 1531 році міський магістрат закрив його, перепрофілювавши землю під різні потреби, зокрема під арсенал і лікарню. На жаль, пожежа 1619 року знищила більшу частину міста, включно з тим, що залишилося від колишнього монастиря.

Важливо

Таємниця останнього короля вікінгів: вчені розкрили, з ким поховали зятя Ярослава Мудрого (фото)

Ця несподівана знахідка не лише дозволяє зазирнути в минуле, але й порушує питання про життя і статус високого чоловіка з мечем. Ретельне розміщення меча і його рідкісна присутність у середньовічній могилі вказують на захопливу історичну розповідь, яка додає новий шар до нашого розуміння середньовічного суспільства в Хальмстаді.

Раніше Фокус писав про право власності і Бостонське чаювання, а саме як батьки-засновники Америки відреагували на події в Массачусетсі.

А також ми розповідали про місто, яке море забрало до себе. Вчені досі шукають затонуле піратське місто в Англії.