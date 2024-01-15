Постала з попелу Везувію: археологи знайшли римську віллу, що могла належати Плінію Старшому

У римську епоху Мізено, назване на честь супутника Одіссея і сурмача Гектора, було жвавим портом і основною базою для Мізенського флоту, найкращого римського військово-морського флоту.

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Під час нещодавнього археологічних розкопок вчені виявили залишки римської вілли вздовж берегової лінії Мізено, розташованого на північно-західній околиці Неаполітанської затоки, пише HeritageDaily.

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У римську епоху Мізено було жвавим портом і основною базою для Мізенського флоту, найкращого римського військово-морського флоту. Пліній Старший, відомий своєю працею "Природнича історія", був префектом, відповідальним за морський флот під час катастрофічного виверження Везувію у 79 році нашої ери.

Вулкан випустив руйнівну хмару пекучої тефри і газів, що досягла приголомшливої висоти 33 км, викидаючи розплавлену породу, пемзу і гарячий попіл зі швидкістю 1,5 мільйона тонн на секунду. Пірокластичні сплески і сильний попіл поховали під собою Помпеї і Геркуланум, а товсті шари тефри і попелу поглинули частину Стабії.

Пліній організував і очолив рятувальну місію через затоку, але трагічно загинув від удушення отруйними газами, що викидав вулкан.

Нещодавні розкопки в Мізено виявили комплекс вілл, датований I століттям нашої ери, що збігається з часом виверження. Археологи припускають, що цей комплекс міг бути місцем проживання Плінія Старшого, хоча наразі це залишається лише припущенням.

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Вілла складається з 10 просторих кімнат, збудованих у різні періоди, зі стінами opus reticulatum — різновидом римської цегляної кладки з ромбовидних туфових цеглин, так званих кубілій.

Цікаво, що комплекс плавно тягнеться від берега до пляжу, причому деякі ділянки зараз частково занурені під воду, що могла спричинити місцева вулканічна активність.

Ця археологічна знахідка відкриває вікно в минуле, надаючи уявлення про життя мешканців цієї римської вілли під час бурхливих часів виверження Везувію. Хоча зв'язок з Плінієм Старшим залишається недоведеним, це відкриття сприяє нашому розумінню історичного та геологічного контексту Мізено у важливий період.

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