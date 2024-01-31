Заброшенная могила Архимеда: почему о последнем месте упокоения гениального математика забыли (фото)

Архимед, гениальный ум Древней Греции, оставил неизгладимый след в мире математики, физики, инженерии и астрономии. Однако, несмотря на его знаковый момент "Эврики" и революционные изобретения, большая часть его жизни остается окутанной тайной.

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Родившись в 287 году до н. э. в Сиракузах, Сицилия, Архимед внес значительный вклад в научные знания, включая знаменитый "Принцип Архимеда". Этот принцип, открытый им во время купания, показывает, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная массе вытесненной жидкости. Говорят, что, переполненный волнением от этого открытия, он выбежал на улицу без одежды, выкрикивая "Эврика!" (что в переводе с греческого означает "я понял"), чтобы поделиться своей радостью с миром, пишет Ancient Origins.

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Кроме научных подвигов, Архимед создал гениальные изобретения, от винтовых насосов до оборонных военных машин. К сожалению, подробностей о его жизни очень мало. Загадка существования Архимеда становится еще более острой, когда исследуем противоречивые свидетельства о его смерти во время Второй Пунической войны в 212 году до нашей эры.

Архимед умер около 212 года до н. э., став жертвой Второй Пунической войны. Это была война между Римом и его соперником в Средиземном море, Карфагеном, в конце III века до нашей эры. Поскольку Сиракузы были союзником карфагенян, римляне взяли их в осаду. Через два года город окончательно пал.

Согласно рассказу Плутарха, Архимеда убил римский солдат, когда тот отказался встретиться с победоносным римским генералом Марцеллом. Причиной отказа якобы было то, что он размышлял над математической диаграммой и хотел решить эту проблему, а не встретиться с генералом.

Плутарх также упоминает альтернативную версию истории, в которой Архимеда убили при попытке сдаться римлянам. Согласно этой версии, Архимед имел при себе математические инструменты, которые римский солдат принял за ценные вещи, что и привело к его гибели.

Известие о смерти Архимеда, однако, Марцелл не воспринял положительно, ведь он считал Архимеда великим научным мыслителем, и приказал не причинять ему вреда.

"Смерть Архимеда" Томаса Дежоржа, 1815 год Фото: Public Domain

Тайна распространяется на место захоронения Архимеда, которое в конце концов раскрыл исследователь Цицерон, римский оратор, в своих "Тускуланских диспутах" — серии книг, написанных с целью популяризации стоической философии.

Работая на Сицилии, Цицерон искал могилу Архимеда. Сиракузяне не знали об этой могиле и отрицали, что она вообще существует. Полный решимости, исследователь нашел захоронение у Агригентинских ворот по надписям.

Он идентифицировал гробницу на основе стихотворных строк, которые, как оратор слышал, были выгравированы на памятнике. В надписях говорилось о том, что на могиле находится каменный цилиндр и сфера, что позволило Цицерону определить местонахождение могилы Архимеда.

Так называемая "гробница Архимеда" в Сиракузах, времен Римской империи Фото: Carlo Pelagalli/CC BY-SA 3.0

Открытие Цицерона, вошедшее в его философские труды, несет в себе более глубокий смысл. Оно служит отступлением от поощрения погони за знаниями над материальным богатством, сравнивая греческих мыслителей, таких как Архимед, с тиранами.

Цицерон утверждает, что жизнь тех, кто посвятил себя знаниям, как Архимед, превосходит богатства, накопленные тиранами, такими как Демокрит, Пифагор и Анаксагор.

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Разгадывая загадку жизни и смерти Архимеда, мы получаем возможность заглянуть в неординарный ум античного гения. Эта история рассказывает не только о затерянной гробнице, найденной римским оратором, но и о глубоких размышлениях о ценности интеллектуальных поисков над материальными благами.

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