Опровергает распространенную теорию: ученые нашли фрагменты звездного каталога Гиппарха

Ученые нашли фрагменты звездного каталога Гиппарха, труда античного астронома, который считался утраченным. Наблюдения Гиппарха, несмотря на то, что их сделали примерно на 400 лет раньше работ Клавдия Птолемея, оказались более точными.

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Исследователи обнаружили фрагменты звездного каталога, созданного древнегреческим астрономом Гиппархом. Датированный вторым веком до нашей эры, этот каталог является древнейшим всеобъемлющим звездным каталогом в западном мире, пишет GreekReporter.

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Фрагменты нашли в средневековом палимпсесте Codex Climaci Rescriptus, где звездный каталог намеренно стерли, чтобы освободить место для более поздних средневековых записей. До сих пор наше понимание работы Гиппарха основывалось на свидетельствах другого античного астронома, Клавдия Птолемея, который создал свой собственный звездный каталог примерно четыре века спустя.

Фрагменты обнаружила команда исследователей из CNRS, Университета Сорбонны и Тиндейл-хауса (ассоциированного с Кембриджским университетом). Открытие стало возможным благодаря многоспектральной визуализации, за которой последовал кропотливый процесс расшифровки и интерпретации.

Мультиспектральная визуализация, проведенная Электронной библиотекой ранних рукописей, проектом Lazarus и Рочестерским технологическим институтом, позволила восстановить стертые фрагменты работы Гиппарха. Эта методика позволила исследователям вернуть к жизни наблюдения, которые считались утраченными навсегда.

Важность этого открытия заключается в том, что оно опровергает распространенную теорию о том, что звездный каталог Птолемея был в значительной степени копией предыдущей работы Гиппарха. Обнаруженные фрагменты демонстрируют разительные различия в их наблюдениях за созвездиями. Удивительно, но наблюдения Гиппарха, несмотря на то, что их сделали примерно на 400 лет раньше, оказались более точными.

Гиппарх, родившийся в древнегреческом городе Никея в Вифинии (современная Турция), оставил неизгладимый след в астрономии. Его наблюдения, по словам Птолемея, охватывали период между 147 и 127 годами до нашей эры. Хотя большинство его оригинальных трудов утрачено, ссылки в комментариях более поздних авторов дают представление о его астрономическом вкладе.

Среди его достижений стоит отметить то, что он был первым математиком, создавшим тригонометрическую таблицу. Эта таблица сыграла решающую роль в его расчетах эксцентриситета орбит Луны и Солнца.

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Открытие этих фрагментов не только обогащает наше понимание античной астрономии, но и подчеркивает важность переоценки исторических предположений. Это открытие побуждает к дальнейшему изучению различий между небесными наблюдениями Гиппарха и Птолемея.

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